Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 2. etaba başlıyor - Son Dakika
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Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 2. etaba başlıyor

Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 2. etaba başlıyor

Melikgazi Belediyesi, Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesinin 2. etabında kat karşılığı konut ve dükkanlar için ihale yapmaya devam ediyor. 32 daire ve 3 dükkan için ihale gerçekleştirildi.

23.03.2024 14:11  Güncelleme: 14:16
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Melikgazi Belediyesi, 2. etabına başlayacağı Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde kat karşılığı konut ve dükkanlar için ihale yapmaya devam ediyor. Bu çerçevede 32 daire 3 dükkan için kat karşılığı ihale gerçekleştirildi.

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, kentsel dönüşüm projeleri ile ilçede birçok mahalleyi yenilediklerini söyleyerek; "Melikgazi Belediyesi olarak kentsel dönüşümden, yeni sosyal yaşam alanların kazandırılmasına kadar birçok noktada proje ve hizmet üretiyoruz. Kentsel dönüşüm çalışmaları sonucunda; yeterli sosyal donatı alanlarının yer aldığı, altyapı sorunları çözülmüş, modern konut ve ticaret alanlarının bulunduğu yaşam alanlarını Melikgazi'mize kazandırmaya devam edeceğiz. Özellikle dönüşüm projelerini, sosyal odaklı olarak en kapsamlı şekilde başarılı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Kentsel dönüşüm sürecini yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. İlçemizin daha da güzelleşmesi ve daha modern bir ilçe olması için kentsel dönüşüm en önemli çalışmalarımızdan biri. Melikgazi'nin dört bir yanını modernize ediyor, sağlam ve dayanıklı yapılar inşa ederek, şehrimizin yarınlarını inşa ediyoruz. En önemlisi de, kentsel dönüşüme sadece yıkım ve mekansal yenilenme olarak bakmıyor, bu süreci yerinde dönüşüm modeliyle yönetiyoruz. Bu kapsamda 32 daire 3 dükkan için kat karşılığı ihale gerçekleştirdik. 2. etabımızın biran önce başlaması için bir bir ihale yapmaya devam edeceğiz. İhaleyi kazanan firmamızı tebrik ederim. Hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi Belediyesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi kentsel dönüşüm projesinde 2. etaba başlıyor - Son Dakika

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