Üye Girişi
Melikgazi'de 4 mahalleye trafo merkezi - Son Dakika

Melikgazi'de 4 mahalleye trafo merkezi

07.02.2022 14:04
Melikgazi'de 4 mahalleye trafo merkezi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 4 ayrı trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi olarak Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde 4 ayrı trafo merkezi tahsis edildiğini söyledi.

Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, mahallerde aydınlatma, ısınma ve her türlü elektrik ile çalışan cihazların kesintisiz olarak çalışabilmesi için bazı bölgelerde Kayseri Elektrik Şirketince trafo merkezleri oluşturulduğunu

hatırlatarak trafo merkezlerinin belediye tarafından gösterilen uygun alanlara inşa edileceğini kaydetti.

Konuyla alakalı konuşan Başkan Dr. Palancıoğlu, "İlçemizde bulunan havai elektrik hatların yer altına alıyoruz. İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan tüm trafo merkezlerinin bulunduğu alanları belediyemiz tahsis ediyor. İlçemiz büyüyor ve daha da gelişiyor. Mahallelerde çok katlı binaların artması ile enerji ihtiyacı da artmaktadır. Belediye Meclisimizce ilçe sınırları içerisinde yer alan Germir, Altınoluk, Esentepe, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesinde trafo yapılabilmesi ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi için yer tahsisi yapılmıştır. Hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ

YORUMLAR
500

Mustafa Palancıoğlu, Altınoluk, Melikgazi, Trafo, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'de 4 mahalleye trafo merkezi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:02 Son Dakika: Üsküdar'da 3 katlı bir binada patlama meydana geldi!
13:56 Beğendiği kadının arabasına numara bıraktı! Notu eşi bulunca olanlar oldu
13:56 Bağcılar'ın nüfusu 51 ili geride bıraktı!
13:50 İhanet iddiasıyla gündeme gelen Hazal Kaya ve Ali Atay çiftinden aşk dolu bir paylaşım geldi
13:33 Tilkiler 10 metrelik kuyuya düştü! 3 saat sonra kurtarıldı
13:34 İtfaiye eri suni teneffüs ve kalp masajı yaptı! Güvercinler kurtulamadı
13:34 İBB uyardı! İstanbul bu akşam yağışlı havanın etkisi altına girecek
13:28 En pahalı sperm! Satışından 1,25 milyon lira elde etti
12:43 12 yaşındaki çocuğu acı çekmesinden zevk aldıkları için öldürdüler: 20 yıl sonra DNA'sı bulundu, müebbetleri isteniyor!
13:20 Fenerbahçe'de Pelkas'ın defteri dürüldü!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 14:12:00. #1.12#
SON DAKİKA: Melikgazi'de 4 mahalleye trafo merkezi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement