Melikgazi'de Gençler İçin Yeni Yaşam Merkezi Yolda - Son Dakika
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Melikgazi'de Gençler İçin Yeni Yaşam Merkezi Yolda

Melikgazi\'de Gençler İçin Yeni Yaşam Merkezi Yolda

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi'nde gençlere yönelik yapılan yeni yaşam merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi'nin yapımında sona yaklaşıldığını açıkladı. Başkan, genç nesillere yönelik projelerine hızla devam ettiklerini belirtti.

16.09.2024 14:08  Güncelleme: 14:10
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Gençlere verdiği değer ve gösterdiği hassasiyetle adeta marka haline gelen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, Osmanlı Mahallesi ve civar mahallelerde bulunan gençlerin istifade etmesi amacıyla tasarladıkları tesisin yapımında sona yaklaşıldığını belirtti.

Melikgazi'de gençlere yönelik sağladığı ayrıcalıklı hizmetlerine yenilerini ekleyerek devam eden Başkan Palancıoğlu, tesisin kısa sürede tamamlanarak gençler için bir yaşam merkezi haline geleceğini belirtti.

İlçede inovatif projeleri ve hayata dokunan fikirleriyle her yaştan vatandaşa hitap eden Başkan Palancıoğlu, "geleceğimizin teminatı" dediği gençler için bir projenin daha nihayete ereceğini ifade ederek şunları söyledi:

" Melikgazi'mizi her alanda geliştirmeye, güzelleştirmeye, ileriye taşımaya gayret ediyoruz. Gelişimin eğitimle başladığını ve bu gelişimi sürdürecek olanın genç nesillerimiz olduğunun farkındayız. Bu kapsamda ilçemizde hemen her mahalleye gençlerimize yönelik tesisler, kütüphaneler kazandırıyoruz. Osmanlı Mahallemizde Hacı Ali Karamercan Okulu'nun köşesinde bulunan eski fırını, Melikgazi Belediyesi olarak düzenleyerek gençlik merkezi ve Akıl Küpü Kütüphanesi olarak düzenliyoruz. Kitap kafe tarzında, hem sosyal alan hem de ders çalışma alanı olarak tasarladığımız tesisimiz tamamlanmak üzere. Projelerimizi büyük bir hızla tamamlayarak ivedi şekilde hayata geçiriyoruz. Bölgeye ayrı bir renk katarak gençlerimizin bir araya gelecekleri, çay, kahve içecekleri, ders çalışabilecekleri, muhabbet edecekleri güzel bir alanı daha ilçemize kazandırıyoruz. "Önce gençlik" diyoruz; Melikgazi Belediyesi olarak nitelikli hizmetlerimizi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Osmanlı Mahallesi Düztepe Caddesi üzerinde, Osmanlı Pazar Yeri'nin yanında yer alan tesisimizin açılışını inşallah yakın zamanda açılışını gerçekleştireceğiz. Gençlerimize değer; Melikgazi'mize değer! Hayırlı, uğurlu olsun." - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Melikgazi'de Gençler İçin Yeni Yaşam Merkezi Yolda - Son Dakika

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