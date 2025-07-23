Melikgazi\'de Yaşlılar İçin Yeni Yaşam Merkezleri

Melikgazi Belediyesi, ilçede yaşayan yaşlı vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak ve onların yaşam kalitesini artırmak amacıyla 2 mahalleye 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi' yapacak.

İldem-TOKİ ve Osmanlı Mahallesi'ne yapılacak olan tesisler hakkında bilgi veren Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Toplumun hafızası olan yaşlılarımız bizim kıymetlimiz. Belediye olarak projelerimizde onları da unutmuyor, onları mutlu edecek işlere de imza atıyoruz. Yine bu kapsamda 2 mahallemize eski çınarlar yaşam merkezi yapacağız. Modern ve erişilebilir şekilde tasarlanan bu tesislerimizde, yaşlılara özel oturma salonları, dinlenme alanları yer alacak. Buralarda kendileri keyifli ve dolu dolu zaman geçirecekler. Belediye olarak yaşlılarımızın sadece ihtiyaçlarını değil, sosyal hayata katılım ve huzurlu bir yaşam beklentilerini de önemsiyoruz. Bu tesislerimiz, onların sosyalleşebileceği buluşma noktaları olacak. Ayrıca buralarda toplumsal dayanışmada güçlenmiş olacak. Şimdiden yapacağımız tesislerin eski çınarlarımıza hayırlı olmasını dilerim" dedi. - KAYSERİ