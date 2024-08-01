Melikgazi'de Yaz Sinemaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Melikgazi'de Yaz Sinemaları Başlıyor

Melikgazi\'de Yaz Sinemaları Başlıyor

Melikgazi Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında yaz sinemalarını başlatıyor. Her Cumartesi farklı mahallelerde gerçekleşecek olan yaz sinemaları, vatandaşlara keyifli zaman geçirme imkanı sunacak.

01.08.2024 12:40  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Melikgazi Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri çerçevesinde Melikgazi'de yaz akşamlarını renklendirecek yaz sinemalarını başlatıyor.

Birbirinden renkli sinema filmleri ile 3 Ağustos Cumartesi günü başlayacak yaz sineması, her hafta farklı mahallelerde izleyicilere keyifli zaman geçirme imkanı sağlayacak. 3 Ağustos Cumartesi günü saat 20.30'da Yeşilyurt Etkinlik Alanı'nda başlayacak olan yaz sineması, 10 Ağustos'ta Barış Pınarı Etkinlik Alanı'nda, 17 Ağustos'ta TOKİ Talu Camii Etkinlik Alanı'nda, 24 Ağustos'ta Belsin İsa Yusuf Alptekin Parkı'nda ve 31 Ağustos'ta Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı'nda vatandaşlar ile buluşacak.

Ağustos ayı boyunca her Cumartesi gerçekleşecek olan yaz sinemasına tüm vatandaşları davet eden Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'mizde vatandaşlarımızın sıcak yaz akşamlarında, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmelerini sağlamak için, her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz sineması etkinliklerini düzenliyoruz. Kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hemşehrilerimizle bir araya geldiğimiz, gelenekselleşen yaz sinemalarımız vatandaşlarımız tarafından çok seviliyor. Ailelerin çocuklarıyla, sevdikleriyle birlikte keyifli bir etkinliğe katılıyor olmaları, sosyalleşebilmeleri, kaliteli zaman geçirebilmeleri, günün yorgunluğundan arınabilmeleri çok önemli. Ağustos ayı boyunca inşallah her Cumartesi akşamı saat 20.30'da farklı mahallelerimizde yaz sineması yapacağız. Yeşilyurt, Barış Pınarı, TOKİ Talu Camii, İsa Yusuf Alptekin, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Parkı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştireceğimiz yaz sinemasına tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Sanat, Kültür, Belediye, Sinema, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Melikgazi'de Yaz Sinemaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:08 Doğal gaza ne kadar zam geldi EPDK’dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama Doğal gaza ne kadar zam geldi? EPDK'dan yanlış anlaşılmayı giderecek açıklama
12:46 Hamas, Kassam Tugayları’nın lideri Deif’in öldürüldüğü iddiasını yalanladı Hamas, Kassam Tugayları'nın lideri Deif'in öldürüldüğü iddiasını yalanladı
12:19 Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener’in oğlu akıl hastanesine sevk edildi Anneannesini öldüren Abdüllatif Şener'in oğlu akıl hastanesine sevk edildi
12:07 İsrail Savunma Bakanı’ndan skandal paylaşım Muhammed Deif’in isminin üstüne çizik attı İsrail Savunma Bakanı'ndan skandal paylaşım! Muhammed Deif'in isminin üstüne çizik attı
11:34 İsrail: Hamas’ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze’de öldürüldü İsrail: Hamas'ın askeri lideri Muhammed Deif, Gazze'de öldürüldü
12:19 Filenin Sultanları çeyrek finalde Filenin Sultanları çeyrek finalde
11:52 Talihsiz anlar Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü Talihsiz anlar! Gelinliğinin azizliğine uğrayan Karsu düğününde düştü
11:23 YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan’dan Anıtkabir ziyareti İşte Özel Defter’e düştüğü çarpıcı not YAŞ toplantısı öncesi Erdoğan'dan Anıtkabir ziyareti! İşte Özel Defter'e düştüğü çarpıcı not
11:04 Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum Olimpiyatlara damga vuran Türk sporcu Yusuf Dikeç: Natürel bir atıcıyım, yardımcı aksesuar kullanmıyorum
10:33 Urla’daki yangın ormanı küle çevirdi Ünlü şarkıcı Aslı Zen’in evi alevlerin arasında kaldı Urla'daki yangın ormanı küle çevirdi! Ünlü şarkıcı Aslı Zen'in evi alevlerin arasında kaldı
10:25 2024 Paris Olimpiyatları’ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi 2024 Paris Olimpiyatları'ndaki bir tenis maçı sırasında, kadın seyirci, kocası ve çocuğunun yanında oturduğu tribünde göğüslerini kameraya gösterdi
10:20 Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor Suikastların ardından İsrail alarm durumuna geçti! 3 ülkeden eş zamanlı saldırı bekleniyor
09:25 Oğlu, anneannesini öldürdü Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu Oğlu, anneannesini öldürdü! Abdüllatif Şener korkunç olayın ardından ilk kez konuştu
09:14 Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar Kirasını yıllık ödediği ev sahibiyle davalık olan Selen Görgüzel: Bana mobing uyguluyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.08.2024 14:31:22. #1.13#
SON DAKİKA: Melikgazi'de Yaz Sinemaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement