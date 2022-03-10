Melikgazi'den 5 ülke ve 5 şehire geri dönüşüm eğitimi - Son Dakika
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Melikgazi'den 5 ülke ve 5 şehire geri dönüşüm eğitimi

10.03.2022 11:25
Melikgazi'den 5 ülke ve 5 şehire geri dönüşüm eğitimi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda referans olduğunu, 5 ülke ve 5 illin katılımıyla düzenlenen etwinning projesi dahilinde eğitim verildiğini söyledi.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi Belediyesi'nin sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda referans olduğunu, 5 ülke ve 5 illin katılımıyla düzenlenen etwinning projesi dahilinde eğitim verildiğini söyledi.

Bu kapsamda Selçuklu Anadolu Lisesi'nin talebi üzerine eğitim verildiğini hatırlatan Başkan Dr. Palancıoğlu, "Daha temiz bir çevre ve geri dönüşüm için belediyemizin çalışmaları devam ediyor. Okullarımız bazı projeler kapsamında programlar düzenliyor. Bizde eğitime önem veren ve geri dönüşüm çalışmaları örnek gösterilen bir belediye olarak onlara her zaman destek oluyoruz. 11 ortaklı bir etwinning projesi, Danimarka, Polonya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye'den Niğde, Batman, Ankara, Kayseri, Adana gibi 7 okulun yer aldığı bir programda belediyemiz geri dönüşüm birimi yetkililerince eğitim verildi. Okullardaki atıkların nasıl azaltılabileceği, ya da atıkların nasıl değerlendirebileceği, geri dönüşümün önemi, atıkların geri dönüşüm süreci, belediyemiz sıfır atık çalışmaları konusunda bilgi sahibi olmaları sağlandı. Melikgazi'miz birçok alanda olduğu gibi geri dönüşüm konusunda da örnek ve referans olmaya devam ediyor" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den 5 ülke ve 5 şehire geri dönüşüm eğitimi

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Kaynak: İHA

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