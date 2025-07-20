Melikgazi\'den Çocuklara Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık Eğitimi

Melikgazi Belediyesi; çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmak amacıyla yaz kampında olan ilkokul öğrencilerine yönelik geri dönüşüm tesisinde 'Geri Dönüşüm ve Sıfır Atık' eğitimi düzenledi.

Programda çocuklara atıkların ayrıştırılması, geri dönüştürülebilen malzemeler ve sıfır atık projesi hakkında bilgiler aktarıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu; "Melikgazi'de uyguladığımız sıfır atık ve geri dönüşüm çalışmalarımız birçok kurum ve kuruluş tarafından örnek alınıyor. Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarımız sadece bir çevre projesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın temel taşıdır. Bu konudaki çalışmalarımız hem doğaya hem de toplumun geleceğine yapılan bir yatırımdır. Özellikle çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara çevre bilincini küçük yaşta kazandırmak en büyük görevimiz. Düzenlediğimiz eğitimlerle çocuklardan yetişkinlere kadar geniş bir kitleye çevre bilinci kazandırıyoruz. Bu da sıfır atık hedeflerimizin tabana yayılmasını sağlıyor. Kaynaklarımızı israf etmeden, çevremizi koruyarak gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak bizim elimizde. Geri dönüşüm ve sıfır atık uygulamaları, çevre kirliliğini önlemenin yanı sıra doğal kaynakların korunmasında da hayati rol oynamaktadır. Belediye olarak bu kapsamda tesisimizde çeşitli eğitimler veriyoruz. Yaz kampında olan bir okulumuzun öğrencilerine geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimi vererek, tesisimizi gezdirdik ve dönüşüm tüm aşamalarını canlı canlı göstermiş olduk. Melikgazi Geri Dönüşüm Tesisi'miz Türkiye'deki ilk lego projesi ile bir eğitim tesisi gibi hizmet veriyor. Katılan tüm öğrencilerimize ve eğitime emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi. - KAYSERİ