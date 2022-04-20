Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi - Son Dakika
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Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi

20.04.2022 11:34
Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi

Melikgazi Belediyesi, Çanakkale Şehitleri Anma Tiyatro Gösterisi'nde oynayan yetim çocuklara bisiklet hediye etti.

Melikgazi Belediyesi, Çanakkale Şehitleri Anma Tiyatro Gösterisi'nde oynayan yetim çocuklara bisiklet hediye etti.

Programda konuşan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Yerel yönetimler olarak bisiklet kullanımını teşvik edecek altyapı ve kültürel payda oluşturulması için çalışıyoruz. Geçtiğimiz ay çocuklarımızın düzenlediği Çanakkale Şehitleri Anma Tiyatro Gösterisi'nde kendilerine söz vermiştim. Bugün sözümüzü tuttuk. O tiyatroda oynayan yetim evlatlarımıza bisiklet hediye ettik. Yetim yavrularımız gülerse, dünya güler. Hepimiz görüyoruz, çocukların mutluluğu gözlerinden okunuyor. Onların mutluluğu her şeye değer, onların duası, mutluluğu bizim için çok değerli. Tüm evlatlarımıza iyi günlerde mutlulukla, sağlıkla bisikletlerini kullanmalarını dilerim. Melikgazi Belediyesi olarak biz her alanda olduğu gibi çocuklarımıza sahip çıkmak adına farklı projeler geliştirmeye devam edeceğiz" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi
Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi
Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi

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Melikgazi Belediyesi, Çanakkale, Bisiklet, Tiyatro, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Melikgazi'den yetim çocuklara bisiklet hediyesi - Son Dakika


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