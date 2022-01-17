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Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi - Son Dakika

Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi

17.01.2022 15:10
Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 9.Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından 9.Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı kapsamında Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, Genel Sekreter Neslihan Duymaz, Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistleri, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, yarışmaya katılım sağlayan firmalar ile fuar ziyaretçileri katıldı.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük, Aydın Memecik Zeytinyağının coğrafi işaret tescilini aldıktan sonra Aydın Memecik Zeytinyağı özelinde yapılan ilk yarışma olduğunu belirtti.

Küçük, "Bizler, Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nı düzenleyerek bölgemizde en iyi üretimi kimler yapıyor bunları tespit etmiş olduk. Genel olarak geçen yaz döneminde havaların çok kurak gitmesinden dolayı ülkemiz çapında yağların kalitesi çok iyi değildi. Fakat yarışma için bize muhteşem yağlar geldi. Özellikle Gold ve Premium ödülü alan arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten muhteşem yağlar üretmişler "dedi.

Gelecek yıl yarışmanın daha geniş katılımlı olmasını temenni eden Küçük, yarışmaya katılım sağlayan firmalara ve yarışmada emeği geçen Aydın Ticaret Borsası Tadım Panelistlerine teşekkürlerini iletti.

9. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması ödül töreninde konuşan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Aydın Ticaret Borsası tarafından tescillenen ve AB tescili için başvurusu yapılan Aydın Memecik Zeytinyağının, ulusal ve uluslararası platformda bilinirliliğinin arttırılması adına düzenlenen kalite yarışmasına katılım sağlayan firmalara teşekkür etti.

Çondur, "Aydın Memecik Zeytinyağı üretimi yapan üreticilerimiz, özellikle ambalajlı üretim yapan zeytinyağı firmalarımızın özelinde düzenlenen Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması, panelistlerimiz tarafından objektif değerlendirme ile derecelendirildi. Her yıl fuarımızda bu tadım sonuçlarını açıklıyoruz. Aydın ili sınırlarında faaliyet gösteren firmaların katılım sağladığı yarışmamızda bu yıl 4 firmaya bronz madalya, 4 firmaya gümüş madalya, 8 firmaya altın madalya ve 2 firmaya Premium ödül verildi" dedi.

Yarışmaya katılım sağlayan firmaların Avrupa'da ve dünyada düzenlenen zeytinyağı tadım yarışmalarında ödül almış firmalar olduğunu ifade eden Çondur, Aydın Memecik Zeytinyağının kendine has aroması ve meyvemsi tadı ile diğer yağlardan ayrıldığını ve oldukça talep gördüğünü belirtti. Ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşen bu tür yarışmalar ile coğrafi işaret tescilli Aydın Memecik Zeytinyağının bilinirliliğinin ve marka değerinin artmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Yapılan konuşmaların ardından yarışmaya katılan tüm firmalara katılım belgesi verilerek Bronz, Silver, Gold ve Premium'da dereceye girenlere Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen tarafından ödülleri takdim edildi. - AYDIN

Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi

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Zeytinyağı, Ticaret, Tarım, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Memecik zeytinyağında kaliteli ürünler belirlendi - Son Dakika


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