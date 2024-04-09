Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarlarla buluştu

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarlarla bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Çiçek, 5 yıl boyunca muhtarlarla uyum içinde çalışacaklarını ve mahalle sorunlarını çözeceklerini belirtti.

09.04.2024 09:45  Güncelleme: 10:50
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Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarlarla buluştu. Çiçek, "5 yıl boyunca sizlerle uyum içerisinde çalışacağımıza, el ele vererek mahallelerimizin sorunlarını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum" dedi.

İzmir'in Menderes ilçesinde muhtarlık görevinin ardından belediye başkanı seçilen İlkay Çiçek, göreve geldikten sonra ilk toplantısını muhtarlarla yaptı. Başkan Çiçek, 44 mahalle muhtarıyla buluşmasında birlik ve beraberlik mesajı verdi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Toplantıda konuşan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, şunları kaydetti:

"Göreve gelir gelmez ilk toplantımı 44 mahalle muhtarımızla yapmak istedim. Çünkü sizin içinizden belediye başkanlığına gelen birisi olarak yerel yönetimlerin mihenk taşı muhtarlarımızın durumlarına vakıfım. Önümüzdeki 5 yıl da siz değerli muhtarlarımızla uyum içerisinde çalışmanın ilçemizin gelişimine katkı sunacağının farkındayım. 5 yıl boyunca sizlerle uyum içerisinde çalışarak, el ele vererek mahallelerimizin sorunlarını hızlı ve etkin şekilde çözüme kavuşturacağımıza inanıyorum. Bu vesileyle tüm muhtarlarımızı kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum."

Kaynak: ANKA

İlkay Çiçek, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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