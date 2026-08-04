Menderes Belediyesi\'nden Başkan Çiçek\'in gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama

(İZMİR) - Menderes Belediyesi, Başkan İlkay Çiçek ile 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilen operasyona ilişkin soruşturma kapsamında belediyeden talep edilen tüm bilgi ve belgelerin yetkili mercilere eksiksiz sunulduğunu, sürecin şeffaf ve sağlıklı şekilde yürütüldüğünü bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanımız İlkay Çiçek ve 15 kişi için gözaltı kararı verilmiştir. Süreç kapsamında talep edilen tüm bilgi ve belgeler yetkili mercilere eksiksiz olarak sunulmakta olup, sürecin sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli hassasiyet gösterilmektedir.

Adil ve şeffaf şekilde sürecin en kısa sürede tamamlanmasını umuyoruz. Süreçle ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, resmi makamların açıklamaları doğrultusunda ihtiyaç duyuldukça yeni bilgilendirmeler yapılacaktır."