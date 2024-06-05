Menderes Belediyesi, Yaz Sezonu Öncesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Menderes Belediyesi, Yaz Sezonu Öncesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Menderes Belediyesi, yaz sezonu öncesi sahil bölgesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sezon yoğunluğu öncesi plajlarda temizlik gerçekleştiriliyor ve kıyı şeridi daha temiz hale getiriliyor.

05.06.2024 10:28  Güncelleme: 11:11
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(İZMİR)- Menderes Belediyesi, yaz sezonu öncesi planlanan çalışmalara devam ediyor. Sezon yoğunluğu öncesi plajlar çöp ve çakıldan temizleniyor.

Menderes Belediyesi, yaz sezonu öncesi yapmayı planladığı sahil bölgesi çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sezon yoğunluğu öncesi sahillerde temizlik gerçekleşiyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda plajdaki kumlar özel araçlarla işlemden geçiriliyor. Çöp ve çakıl taşlarının ayıklandığı çalışma ile kıyı şeridi daha temiz hale geliyor.

"Tercih Edilen Bölge Olacağız"

Çalışmaların planlanıp anında faaliyete geçildiğini anlatan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek şunları ifade etti:

"Çalışmalar hızla devam ediyor. Yaz sezonunda yaşanacak olan yoğunluk öncesi sahillerimizi en uygun hale getireceğiz. Ortaya koyduğumuz vizyon ve hedef ile turizm bölgemizin kalitesini yükseltip hak ettiği yere getireceğiz. Turizm'de göz ardı edilen değil tercih edilen bölge olacağız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Menderes Belediyesi, Yaz Sezonu Öncesi Plajlarda Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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