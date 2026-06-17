Menemen Kaymakamı Kemal Bey şehadetinin 107. yılında anıldı

Kurtuluş Savaşı döneminde Menemen'de Yunanlılar ve yerli Rumlar tarafından katledilen Kaymakam Kemal Bey, şehadetinin 107. yıl dönümünde anıldı. Şehit Kemal Bey Anıtı önünde düzenlenen anma töreninde, "Unutmayacağız" mesajı verilirken, işgal yıllarında yaşanan acı ve zorluklar bir kez daha vurgulanarak, milli birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekildi.

Yunan askerleri ve yerli Rumlar tarafından şehit edilen Menemen Kaymakamı Kemal Bey ve 929 Menemenli, şehadetlerinin 107. yıl dönümünde Şehit Kemal Bey Anıtı önünde gerçekleştirilen anma töreniyle anıldı. 1932 yılında açılan anıt önünde gerçekleştirilen törene Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan'a vekaleten Menemen Belediye Başkan Yardımcısı Bahadır İnanlı, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, kamu kurum ve kuruluşları ve STK temsilcileri, gaziler, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Törende konuşan Menemen Liseliler Derneği Başkanı Özcan Güleç ve Muharip Gaziler Derneği Başkanı Emekli Gazi Astsubay İbrahim Koşik, Şehit Kemal Bey'in anısını yaşatmanın önemine değindiler.

"Bu tarihi unutmuyoruz"

Gerçekleştirilen anma töreninde konuşan Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, "Bu tarih sadece bir kaymakamın şehit edildiği bir tarih değil, aynı zamanda bir katliamın tarihidir. Bu tarih Menemen nüfusunun yüzde 10'unun katledilip, evlerinin yağmalandığı tarihtir. Yunan birliklerinin Bergama'da uğradıkları hüsrandan geri dönerken yaptıkları bir katliamdır. Şehit Kaymakamımız Kemal Bey, şehit edildiği tarihe kadar milli mücadelenin örgütlenmesinde büyük emeğe sahiptir. Tarihimizi ne kadar iyi bilirsek o kadar güçlü oluruz. Hepimiz ecdadımızla gurur duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, bütün Kurtuluş Savaşı kahramanı olmuş komutanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz. Onların sayesinde bu ülkede onurlu bir şekilde yaşıyoruz.

927 şehit

Törende konuşan araştırmacı yazar ve Menemen Kent Arşivi ve Müzesi Koordinatörü Oktay Özengin de işgalin tarihçesini ve ilçede yaşanan katliamın detaylarını anlattı. Özengin, "Katliamdan bir gece önce, Rum evleri haçlarla işaretlenir. Ertesi gün ilk olarak çeşmeden su dolduran kadınlar kurşunlanır. Ardından ilçeye yayılan katliamda Şehit Kemal Bey, koruması olan dört asker ve kaymakamlıktaki memurlarla birlikte 927 kişi şehit edilir. Yaşanan mezalimde, Türklere ait büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar dahi katledilir." ifadelerini kullandı.

Şehit Kemal Bey Anıtı önünde gerçekleştirilen tören, Menemen Müftüsü Hayati Yelkovan'ın duası, anıta karanfil bırakılması ve MEKAM tarafından Kurtuluş Savaşı dönemine ait fotoğraf sergisinin gezilmesiyle son buldu. - İZMİR