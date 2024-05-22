Menteşe Belediye Başkanı Yeşilyurt Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Menteşe Belediye Başkanı Yeşilyurt Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Menteşe Belediye Başkanı Yeşilyurt Mahallesi\'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Yeşilyurt Mahallesi'nde mahalle buluşması düzenledi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Başkan Köksal, incelemelerde bulundu.

22.05.2024 11:56  Güncelleme: 11:58
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Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, geçtiğimiz hafta düzenlenen Halk Buluşması'nın ardından, Yeşilyurt Mahallesi Maşat mevkiinde mahalle buluşması gerçekleştirdi.

Mahalle buluşması öncesi pazar yerini ve esnafı ziyaret eden Başkan Köksal'ı vatandaşlar ilgiyle karşıladı. Yeşilyurt ziyaretinde belediye eski binasında, düğün salonunda ve geçtiğimiz günlerde meydana gelen kaza yerinde incelemelerde bulunan Başkan Köksal, kaza nedeniyle ayağı alçıya alınan Menteşe Belediyesi Temizlik İşleri personeli Tahir Kulak'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Maşat mevkiinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Köksal, "Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi mahalle buluşmalarına başladık. Yeşilyurtlu hemşehrilerimiz geçtiğimiz günlerde Konakaltı Kültür Merkezinde yaptığımız halk buluşmasında 'Henüz bizi ziyaret etmediniz' serzenişinde bulundular. Biz de hemen programımızı yaptık ve birim müdürlerimizle birlikte çıktık, geldik. Bugün çok özel bir yerde Maşat'tayız. Bazı talepleriniz, istekleriniz var, farkındayız. Yeşilyurt'ta neler yapabiliriz? Başka nelere ihtiyacınız var? En önemli acil ihtiyaçlar neler? Bütün bunları tam olarak sizlerin ağzından öğrenelim, fikir birliğine varalım ve çalışmalara bir an önce başlayalım istedik. Çünkü sizlerin fikirleri, bizim yol haritamızı belirleyecektir" diye konuştu.

Başkan Köksal'ın konuşmasının ardından Yeşilyurt mahalle sakinleri öneri, talep ve şikayetlerini tek tek dile getirdiler. Başkan Köksal, toplantıda vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler üzerine moloz ve atık depolama alanı, çöplük yolu, eski mezbaha ve Maşat çayı köprüsünde birim müdürleriyle incelemelerde bulundu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Menteşe Belediye Başkanı Yeşilyurt Mahallesi'nde Mahalle Buluşması Gerçekleştirdi - Son Dakika

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