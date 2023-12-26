Menteşe Belediyesi Geri Dönüşüm Çalışmaları

Menteşe Belediyesi tarafından 2023 yılı içinde geri dönüştürülebilir atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşüme kazandırılması için sürdürülen çalışmalar kapsamında; 46 bin 264 ton evsel atık, 360 bin kilogram yeşil atık, 1.736 ton karışık ambalaj, 1. 950 kilogram bitkisel atık yağ, 600 kikogram atık motor yağı, 2 bin 500 kilogram elektronik atık ve 20.000 kilogram ömrünü tamamlamış lastik atık toplanarak geri dönüşüme kazandırıldı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş geri dönüşüme yönelik örnek çalışmalar yürüttüklerini belirterek, ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde 2023 yılında 6.380.166,64 kilovatsaat enerji tasarrufu sağlandığını kaydetti.

Başkan Gümüş, "Çalışmalar kapsamında ayrıca 1. 310 kilogram atık ilaç, 1.059 kilogram tıbbi atık ve 1.100 kilogram atık pil de doğaya zarar vermemesi için evsel atıklardan ayrı toplanarak, bertaraf edilmesi amacı ile lisanslı firmalara teslim edildi. 2023 yılında ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan 1.736 kilogram plastik, metal, cam ve kağıt atık sayesinde 6.380.166,64 kilovatsaat enerji tasarrufu, 197.999,48 kilogram sera gazı azalımı sağlandı. Bu sayede 16.887 ağaç kurtarılmış oldu. Bunun yanında 3.578,30 metreküp depolama alanı da kazanmış olduk. Ayrıştırılan ve geri dönüşüme kazandırılan atıklar sayesinde daha yeşil ve daha yaşanabilir bir kent hedefliyoruz" diye konuştu.