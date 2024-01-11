 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Hizmetler - Son Dakika
Üye Girişi

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Hizmetler

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde (MEGEM) spor, sanat ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için el ele butik ve ücretsiz çamaşırhane hizmeti de sunulmaktadır. Gençlik Merkezi, geçici konaklama odaları, çamaşırhane, kütüphane, internet erişimi ve çeşitli kurslar için etkinlik salonu gibi imkanlarla üniversite öğrencilerine ve her yaştan vatandaşa hizmet vermektedir. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MEGEM'in öğrencilere ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara hizmet verdiğini belirterek, herkesin faydalanabileceği sosyal projeler üretmeye devam edeceklerini ifade etmiştir.

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi\'nde Ücretsiz Hizmetler
11.01.2024 - 11:05,
Abone Ol

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde (MEGEM) spor, sanat ve kültürel faaliyetleri içeren ücretsiz kursların yanı sıra üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için el ele butik ve ücretsiz çamaşırhane hizmeti de veriliyor.

Özellikle üniversite öğrencilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için açılan ve içerisinde geçici konaklama odaları, çamaşırhane, kütüphane, internet erişimi ve çeşitli kurslar için etkinlik salonu bulunan Kötekli Gençlik Merkezi sadece öğrencilere değil, her yaştan vatandaşa da hizmet veriyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Öğrenci kardeşlerimiz için hayata geçirdiğimiz ve yoğun ilgi gören Gençlik Merkezimiz aynı zamanda halkımıza da hizmet veriyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız MEGEM içerisindeki el ele butikten ihtiyaçları doğrultusunda ücretsiz kıyafet ve ayakkabı alabiliyor. Ayrıca deterjan ve temizlik malzemeleri belediyemiz tarafından karşılanan çamaşırhaneyi de ücretsiz kullanabiliyorlar. MEGEM'de herkes için mutlaka bir şey var. Menteşe Belediyesi olarak; halkımızın her kesimine hitap eden, insan odaklı sosyal projeler üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde (MEGEM) verilen hizmetler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar; 0252 424 06 66 numaralı telefondan Gençlik Merkezine ulaşabiliyorlar. - MUĞLA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Gençlik, Sanat, Kültür, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Hizmetler - Son Dakika


11:40
Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:26
Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45
Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:35
Evde kavga eden çift vazoyla birbirini yaraladı Evde kavga eden çift vazoyla birbirini yaraladı
10:27
Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24
Dolar 30 TL'yi aştı Dolar 30 TL'yi aştı
10:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
11:40 Kontrolden çıkan minibüs, öğrencileri de ezerek markete daldı
11:26 Uzun yıllardır gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur'un son hali ortaya çıktı
11:11 2024-2025 sezonunda Süper Lig'de yabancı futbolcu sayısı 14'ten 12'ye düşürülecek
10:45 Epstein'ın fuhuş ağının patlak vermesi sonrası Vadi'deki sahne akıllara geldi
10:27 Cem Yılmaz'ın yeni gösterisi için biletler satışa çıktı! Binlerce liralık biletler dakikalar içinde bitti
10:24 Dolar 30 TL'yi aştı
10:17 MİT programında fotoğraf bilmecesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hesabından paylaşılan kareler kısa sürede silindi
10:19 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1961 lira seviyelerinde işlem görüyor
10:12 Ne edep kaldı ne haya! TikTok'ta yayın açan kadının para için yapmadığı kalmadı
10:03 Fatih Terim ilk derbi sınavından istediği sonucu alamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 12:04:13. #1.12#
SON DAKİKA: Menteşe Belediyesi Kötekli Gençlik Merkezi'nde Ücretsiz Hizmetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement