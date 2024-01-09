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Menteşe Belediyespor Karate Takımı Şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü - Son Dakika
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Menteşe Belediyespor Karate Takımı Şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü

Manisa'da düzenlenen Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcuları, Elif Asya Coşkun ve Girayhan Coşkun'un altın madalya kazanmasıyla toplamda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya elde etti. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek başarılarının Menteşe'yi gururlandırdığını belirtti.

Menteşe Belediyespor Karate Takımı Şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü
09.01.2024 - 12:11,
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Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcuları, Yıldızlar Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Manisa'da düzenlenen ve 13 ilden 600 sporcunun katıldığı Karate Şampiyonası'nda Menteşe Belediyespor Karate Takımı sporcularından Elif Asya Coşkun minik kızlar kategorisinde, Girayhan Coşkun ise minikler kategorisinde altın madalya kazandı. Şampiyonanın Yıldız Kızlar kategorisinde 40 kiloda Aslı Melek Görgülü, 36 kiloda Zeynep Asya Eranıl ve Minik Kızlar 30 kilo kategorisinde Ceylin Ayşe Şimşek gümüş madalya kazanırlarken, Minik Kızlar 45 kiloda Tuana Hilal Güneş bronz madalya, Yıldız Kızlar 40 kilogram kategorisinde ise İlke Şenel bronz madalya aldı.

Kupa kazanan sporcuları ve antrenörlerini tebrik eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Menteşe Belediyesi Karate Takımımız katıldığı her turnuvadan başarılarla, kupalarla dönüyor ve kazandıkları başarılarla Menteşemizi gururlandırıyorlar. Çocuklarımızın genç yaşta doğru yönlendirme ve disiplinli çalışma ile ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Başarılarıyla bizleri sevindiren tüm sporcularımızı, antrenörleri ve ailelerini de tebrik ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Menteşe Belediyespor Karate Takımı Şampiyonadan 2 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya ile döndü - Son Dakika
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