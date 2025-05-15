Menteşe\'de Engelliler Haftası Etkinliği: \'Aynı Güneşin Altında\'

Menteşe Belediyesi engelliler haftası kapsamında Menteşe Kent Meydanında düzenlediği "Aynı Güneşin Altında" adlı etkinlik, özel bireylerin yeteneklerini sergilediği, empati ve dayanışma duygularının güçlendiği anlamlı bir güne sahne oldu.

Menteşe Belediyesi tarafından düzenlenen ve özel birey okulları, engelli dernekleri ve diğer eğitim kurumlarının aktif katılımları ve destekleriyle gerçekleştirilen etkinlikte, özel bireyler sahne alarak konserler verdi, yenilikçi atölye çalışmalarıyla sanatlarını ortaya koydu.

Menteşe Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça'nın katılım sağladığı, farkındalık oluşturan etkinliğin en dikkat çekici anları ise katılımcıların engelli bireylerin yaşadığı zorlukları birebir deneyimleyerek empati kurmalarını sağlayan özel etkinlikler oldu. Çocuklar gözleri bağlı bir şekilde yön bulmaya çalıştı, elleri yerine ayak parmaklarıyla resim yaptı, tekerlekli sandalye ile tenis ve basketbol oynadı. Katılımcılar etkinlikler sayesinde engellerin sadece fiziksel değil, toplumsal boyutunu da derinden hissetti. - MUĞLA