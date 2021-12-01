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Merkez ilçe müftüleri Aziziye'de buluştu - Son Dakika

Merkez ilçe müftüleri Aziziye'de buluştu

01.12.2021 12:32
Merkez ilçe müftüleri Aziziye'de buluştu

Erzurum'un merkez ilçe müftüleri Aziziye Belediyesi'nde buluştu.

Erzurum'un merkez ilçe müftüleri Aziziye Belediyesi'nde buluştu.

İlçe müftüleriyle birlikte Aziziye Belediyesini ziyaret eden Erzurum Din Görevlileri Derneği Başkanı Emrullah Kaçar, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliklere sunduğu katkılardan dolayı Başkan Muhammed Cevdet Orhan'a teşekkür etti. Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak, Palandöken İlçe Müftüsü Abdulhalim Acar ve Yakutiye İlçe Müftüsü Selim Şahin'in yanı sıra Diyanet-Sen Erzurum İl Başkanı Nurullah Ardahanlı'nın da yer aldığı heyetle bir süre sohbet eden Orhan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Aziziye Belediyesi olarak Camiler ve Din Görevlileri Haftasına çok özel bir pencereden baktıklarını kaydeden Başkan Orhan, "Hepimiz biliyoruz ki, camilerimiz İslam medeniyetinin özünü ve yansımasını teşkil eder. Camiler birleştirir, buluşturur ve kaynaştırır. ve ümmetin en güvenli yuvası olan camilerimizdeki vazifeleriyle din görevlilerimiz ise, kurtuluşa uzanan yolun rehberleridirler" dedi.

Erzurum Din Görevlileri Derneği Başkanı Emrullah Kaçar, geride kalan Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda Aziziye Belediyesi'nden ve Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan'ın sergilediği yaklaşımdan çok mutlu olduklarının altını çizdi. Kaçar, "Varlığını hep yanımızda hissettiğimiz ve desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen Aziziye Belediye Başkanımıza biz de çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Aziziye İlçe Müftüsü Ebubekir Bayrak'ın teşekkür plaketi sunduğu Başkan Orhan'a, Erzurum Din Görevlileri Derneği Başkanı Emrullah Kaçar ise, hat sanatından bir eser hediye etti. - ERZURUM

Merkez ilçe müftüleri Aziziye'de buluştu
Merkez ilçe müftüleri Aziziye'de buluştu
Merkez ilçe müftüleri Aziziye'de buluştu

Muhammed Cevdet Orhan, Hisarcık, Erzurum, Aziziye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Merkez ilçe müftüleri Aziziye'de buluştu - Son Dakika


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