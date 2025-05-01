Merkezde üretilen ilk Hereke halısı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a hediye edildi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde dünyaca ünlü Hereke halısının üretimini yeniden canlandırmak amacıyla hayata geçirilen merkezde üretilen ilk halı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı ile birlikte Ankara'da çeşitli temaslarda bulundu. AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından Başkan Söğüt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Hereke'de kurulan Hereke Halısı Üretim Atölyesi'nde kadınlar tarafından dokunan ilk halıyı takdim etti.

Atölyedeki çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, Hereke halısının en güzel hediyelerden biri olduğunu vurgulayarak, "Dokunmasında emek sarf eden, ilmik atan herkesin emeğine sağlık" dedi.

Söğüt, Ankara ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ankara'da teşkilatlarımızla grup toplantısına katıldık, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Hereke halı üretim atölyemizde kadınlarımız tarafından üretilen ilk Hereke halısını hediye ettik. Kendisine de üretim atölyesiyle ilgili bilgi aktardık" diye konuştu.

Hereke ipek halı dokumacılığı yeniden canlandırılıyor

Hereke'de bulunan ve eski Sümerbank lojmanı olarak kullanılan tarihi taş apartmanda yaklaşık 7 ay önce Tarihi Hereke Halısı Üretim Atölyesi ve Kültürel Miras Müzesi kuruldu. Körfez Belediyesi tarafından hayata geçirilen merkezde, ipek halı dokumacılığını öğrenmek isteyen kadınlar geleneksel tezgahlarda 320 saatlik eğitim gördü. Proje ile ünü dünyaya yayılan Hereke halı markasının yaşatılması hedefleniyor. - KOCAELİ