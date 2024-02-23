Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Berat Kandili\'ni Kutladı

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Berat Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Denizlili hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar, bu maneviyatı yüksek günün uzlaşıya, hoşgörüye, insanca yaşamaya, barışa, adalete ve hukuka vesile olmasını dilerim" dedi.

Berat Kandili'nin kötülüklerden ve günahlardan arınmak için bir fırsat olduğunu belirten Başkan Doğan, "Hep birlikte Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'ni idrak etmenin huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Kandiller, birlik ve beraberliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın pekiştiği manevi değeri yüksek özel günlerdir. Günahlardan arınma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamına gelen bu mübarek gün; kırgınlıkların unutulduğu, kin ve nefret duygularını bırakma günüdür. Bu duygu ve düşünceler ile tüm İslam aleminin, ülkemizin, Merkezefendili ve Denizlili hemşerilerimizin Berat Kandilini kutlar, bu maneviyatı yüksek günün uzlaşıya, hoşgörüye, insanca yaşamaya, barışa, adalete ve hukuka vesile olmasını dilerim" dedi. - DENİZLİ