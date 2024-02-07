Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan Servergazi Mahallesi sakinleriyle buluştu

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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Servergazi Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. İlçeye en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini belirten Doğan, Servergazi Mahallesi sakinlerine verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Esnaf ve mahalle ziyaretlerine devam eden Başkan Doğan, son olarak Servergazi Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlar, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ve parti üyeleri ile buluştu. Servergazi Mahallesindeki hemşehrilerinin görüşlerini dinleyen Başkan Doğan, yapılan ve yapılacak olan projeler ile hizmetler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Doğan, "5 yılda Denizli'nin vizyon ilçesi yaptığımız Merkezefendi'yi ve gelecek projelerimizi konuştuk. Yine hep birlikte yönetecek, hep birlikte nice güzel işler başaracağız" dedi.