Merkezefendi Belediyesi\'nden Yeni Mobil Uygulama

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(DENİZLİ) - Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların tüm hizmetlere ve bilgilere ulaşabileceği mobil uygulamasını faaliyete geçirdi. Başkan Şeniz Doğan, "Hemşehrilerimiz bu uygulamamız ile hizmetlerimize hızlıca ulaşabilecek, etkinliklerimizden anında haberdar olacak" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, vatandaşların Android ve İOS mağazalarından ücretsiz olarak telefonlarına indirebileceği mobil uygulamayı hizmete aldı. Belediyecilik işlemlerini pratik bir şekilde yapma imkanı sunan uygulama ile e-imar, borç sorgulama gibi işlemler tek bir tuşla gerçekleştirilebilecek. Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, duyuru ve haberlere de uygulama üzerinden anında erişim sağlanacak.

Başkan Doğan, uygulama sayesinde tüm vatandaşların hizmetlere hızlıca ulaşabileceğini ve etkinliklerden anında haberdar olabileceğini söyledi.