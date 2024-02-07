Merkezefendi Belediyesi\'nin 6. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başlıyor

Merkezefendi Belediyesi'nin '6. Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali', 9 Şubat Cuma günü başlıyor. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Üç gün boyunca dolu dolu geçecek olan festivalimizde buluşalım" dedi.
Merkezefendi Belediyesi girişimci kadınlara destek olmayı sürdürüyor. Daha önce beş kez gerçekleştirilen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin altıncısı 9 Şubat Cuma günü saat 12.00'de başlıyor. 250'nin üzerinde standın yer alacağı festival, 10 Şubat Cumartesi ve 11 Şubat Pazar günleri de devam edecek. Festival, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenecek. Altıncı kez düzenlenecek festivalde, satış stantları, etkinlikler, atölyeler, konserler, çocuk etkinlikleri ve sürpriz etkinlikler yer alacak.
Festivalin ilk gününde bez çantaya taş baskı boya etkinliği, canlı karikatür performansı, seramik boyama, ebru etkinliği ve kukla gösterisi olacak. 10 Şubat Cumartesi günü Ritmin Melekleri'nin performans sergileyeceği darbuka gösterisi, çocuklar için kum boyama etkinliği, canlı karikatür performansı, magnet boyama etkinliği, çocuklar için sevgi bilekliği yapımı, bez çantaya taş baskı boya etkinliği, çocuklar için çerçeve boyama etkinliği, çocuklar için kukla gösterisi ve Tolgay'ın sahne aldığı kadınlar matinesi olacak. Festivalin son gününde ise önlük taş baskı etkinliği, bez çantaya taş baskı etkinliği, canlı karikatür performansı, Ritmin Melekleri'nin performans sergileyeceği darbuka gösterisi, ebru etkinliği gerçekleştirilecek. Çocuklar için de sevgi bilekliği yapımı, kum boyama etkinliği ve kukla gösterisi de festivalde yer alacak. Etkinliklerin ardından saat 20.00'de Merkezefendi Belediye Orkestrası 90'lar Pop Konseri kostümlü konseptli performans sergileyecek.
Girişimci kadınlara her zaman destek olacaklarını belirten Doğan, festivale ilişkin şunları söyledi:
"Göreve geldiğimiz günden itibaren kadınlarımızla çok şey yaptık. Onların mutlu, huzurlu ve sosyal olduğu bir ilçe için çalışmalar gerçekleştirdik. Kültürden sanata, spordan eğitime birçok alanda faaliyetlerde bulunduk. Her zaman yapmaktan mutluluk duyduğumuz 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'mizin altıncısını gerçekleştiriyoruz. Birbirinden keyifli etkinliklerin olduğu festivalimiz ile hem kadınlarımıza destek oluyoruz hem de bir arada olmalarını sağlayarak sosyalleşmelerine katkıda bulunuyoruz. Her seferinde büyük ilgi gören festivalimize tüm hemşehrilerimi davet ediyorum."
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