Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor - Son Dakika
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Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor

22.04.2022 14:46
Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde düzenlenen iftar programları yoğun katılımla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ilçenin çeşitli mahallelerinde düzenlenen iftar programları yoğun katılımla devam ediyor.

Merkezefendi Belediyesince iftar sofrası bu kez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde kuruldu. Esentepe Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen iftar etkinliğine Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, meclis üyeleri, muhtarlar ve binlerce vatandaş katıldı.

Yoğun katılımın olduğu iftarda Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, masaları tek tek gezerek vatandaşla selamlaştı. İftar saatinin gelmesiyle birlikte katılım sağlayan binlerce kişi orucunu açtı.

"SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ"

İftar programına katılım gösteren vatandaşlara teşekkür eden Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Bu güzel günde sizlerle birlikte olduğumuz için bizler de çok mutluyuz. Önümüzdeki dönem Merkezefendi Belediyesi olarak sizlerle birlikte yapacağımız bir çok etkinliğimiz olacak. Ramazan ayınız mübarek olsun, tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Şimdiden Ramazan Bayramınızı kutluyorum. Cumartesi günü Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünyada tek olan, çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız. Bayramı coşkulu bir şekilde kutlayacağız.  Bütün anne ve babalara sesleniyorum, çocuklarınızı cumartesi ve Pazar günü Merkezefendi Kültür Merkezimizde çocuklarla yapacağımız etkinliğe getirin. O coşkuyu sizlerle birlikte yaşamak işitiyoruz" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR EMEK VAR"

Düzenlenen iftar programında büyük bir emeğin olduğunu vurgulayan Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu ise "Merkezefendi Belediyemiz tarafından tertip edilen bu iftar programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu mübarek günde, bu mübarek ayda bizleri burada bir araya getiren yüce yaradan adına sonsuz hamd ediyorum. Önümüzdeki Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramı'na sağlık içersinde ulaşmayı Cenabı Allahtan niyaz ediyorum. Bugün burada 6 bin 500 kişilik yoğun bir iftar programı oldu. Bunun arkasında büyük bir emek var. Bu iftar programında emeği geçen Belediye Başkanımıza, personeline ve iftar programına katılım sağlayan siz değerli hemşerilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından semazen gösterisi ve çocuklar için Hacivat ile Karagöz oyunu sahnelendi.

Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor
Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor
Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor
Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor
Merkezefendi Belediyesi'nin Mahalle İftarları Devam Ediyor

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Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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