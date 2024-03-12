Mersin Büyükşehir Belediyesi, '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla kentte yaşayan işitme engelli kadınların hem topluma kazandırılması hem de sosyalleşmesi için kahvaltı etkinliği düzenledi.
Engellerin ortadan kaldırılması ve toplumsal bilinç oluşturulması adına düzenlenen etkinlikte hem merkezden hem Tarsus'tan gelerek kahvaltı etkinliğinde buluşan kadınlar, moral buldukları güzel ve keyifli bir gün geçirdi. Kadınlar, işaret dili ile tüm kadınların '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladı.
BAKIRDÖVEN: "BÜYÜKŞEHİR OLARAK, 7'DEN 70'E BÜTÜN VATANDAŞIMIZI KUCAKLIYOR VE SEVİYORUZ"
Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Dairesi'nde İşaret Dili Tercümanı olarak görev yapan Esra Bakırdöven, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla işitme engelli kadınlarla kahvaltı etkinliğinde bir araya geldiklerini söyledi. Bakırdöven, "Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, 7'den 70'e bütün vatandaşımızı kucaklıyor ve seviyoruz" dedi.
KADINLAR, GÜNEŞLİ HAVANIN TADINI HEP BİRLİKTE ÇIKARDI
Etkinliğe katılan kadınlar, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:
-Nihal Şenatak: "Biz Tarsus ekibi olarak etkinliğe geldik. Vahap Başkanımıza bize çok destek oluyor. Hizmet anlamında Mersin ya da Tarsus fark etmiyor. Başkanımız kesinlikle eşit ve adil hizmet yapıyor."
-Gül Çil: "Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Belediyemiz bize destek olduğu için mutluyuz. Ben çalışanlarıyla, düşünceleriyle, hayvanlara olan yaklaşımı ve desteği ile Başkanımızın destekçi biri olduğunu düşünüyorum. Kendisini ve çalışmalarını hem seviyor hem beğeniyorum. İşitme engelli kadınlarla birlikte kahvaltı yaptık. Buradan da anlaşıldığı üzere Başkanımız farkındalık oluşturan kişi."
-Zeynep Akfırat: "Kadınlarla ilgili Başkanımızın yaptığı etkinlikler ve hizmetlerden çok memnunum. Kadın emeklerinin çok ön planda olduğunu görüyorum. Bu da çok hoşuma gidiyor."
Son Dakika › Yerel › Mersin Büyükşehir Belediyesi İşitme Engelli Kadınlar İçin Kahvaltı Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
Samsun Kadın Dayanışması tarafından "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü" dolayısıyla yapılan basın açıklamasında, yerel yönetimlerden beklenen hizmetler dile getirilerek, "Kadınların yerel yönetimlere eşit katılımı temel bir haktır. Kadınlar ayrıma uğramaksızın kamusal alanda özgürce yer alır, yerel yönetimlere katılması için teşvik edilir. Yerel yönetimler, kadınların adil ve eşit olarak, sosyal, kültürel, kamusal yaşama ve üretime katılması için her türden tedbir ve teşviki, kadınların geniş katılımıyla planlar ve uygular." denildi.
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