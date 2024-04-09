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Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Mobil Kuaför' hizmetiyle kırsalda yaşayan vatandaşları Ramazan Bayramına hazırladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Mobil Kuaför, köyleri gezmeye devam ediyor. Merkez ilçelerin yanı sıra Tarsus, Erdemli ve Silifke ilçelerinin kırsal mahallelerinde de hizmet veren Mobil Kuaför, son olarak Dalakderesi Mahallesi'ni ziyaret etti.

Bayram öncesi mahalle sakinlerinin bakımlarını yapan Mobil Kuaför ekibi, saç boyamadan saç kesimine, sakal tıraşından bakım hizmetlerine kadar vatandaşın beklentilerine yanıt verdi.

Mahallelinin ilgi gösterdiği ekipte görevli kuaför Birsen Dündar, bayram öncesi oldukça yoğun olduklarını belirterek "İnsanlar memnun kalıyor. Memnuniyet arttıkça daha çok talep geliyor" dedi. Vatandaşların memnuniyetinin kendisini de mutlu ettiğini dile getiren Dündar, "Kırsal kesimlerdeki insanlar daha çok memnun kalıyor. Çünkü insanlar bahçe ve tarla işlerinden dolayı şehre inip kuaföre gidemiyorlar" diye konuştu. Dündar, hizmet sayesinde vatandaşların bir taraftan vakit kazanırken aynı zamanda paralarının da ceplerinde kaldığını ifade etti.

Kuaför Alyanak: "Hijyen kurallarına dikkat ediyoruz"

Vatandaşları memnuniyetle tıraş ettiklerini belirten kuaför Bülent Alyanak da "İnsanları elimizden geldiğince memnun etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken de hijyen kurallarına dikkat ediyoruz. Her tıraştan sonra temizlik maddeleriyle makinelerimizi, taraklarımızı temizliyoruz, sırayla alıyoruz. Tek kullanımlık örtüler ve havlu kullanıyoruz. İnsanların daha sağlıklı bir ortamda tıraş olmasını sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını vurgulayan Alyanak, "Bir vatandaş 'Ben normalde berber değiştirmem ama sende tıraş olduktan sonra değiştirmenin zamanı geldiğini anladım' dedi. Bu beni çok mutlu etti. İmkanlar dahilinde daha çok yere gitmeye ve herkese yetişmeye çalışıyoruz. Ama tabi yoğunluk ve talep çok olduğu için yetişmekte zorlanabiliyoruz" dedi.

Muhtar Doğan: "Hem kadınlar hem de erkekler için hizmet veriliyor"

Dalakderesi Mahallesi Muhtarı Armağan Doğan, ekibin Ramazan Bayramı öncesi gelmesinin yaşlıları açısından güzel olduğunu belirtti. Mobil Kuaför'de hem kadınlar hem de erkekler için hizmet verildiğini vurgulayan Doğan, vatandaşların hizmetten memnun olduklarını ifade etti.

Mobil Kuaför'de saçını boyatan ve bakım yaptıran Semra Keser de hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yoldan geçerken Mobil Kuaför'e denk gelen Cemal Özdemir ise daha önce böyle bir hizmetten yararlanmadığını kaydetti.

Vatandaşlardan Sevim Hayta da "Ev kadınıyım, kuaföre gitmek zor oluyordu. Bu hizmet bizim için kolaylık oldu" diye konuştu. - MERSİN