Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Başarılı Yönetim Sistemi Tetkiki - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Başarılı Yönetim Sistemi Tetkiki

Mersin Büyükşehir Belediyesi\'nden Başarılı Yönetim Sistemi Tetkiki

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tetkiklerini başarıyla tamamlayarak ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin devamını sağladı ve TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesini yeniledi.

08.03.2025 11:48  Güncelleme: 11:50
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tetkiklerini başarıyla tamamladı. Üç gün süren tetkik sonunda Büyükşehir Belediyesinin 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' devam ederken, 'TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin de belgesi yenilendi.

Büyükşehir Belediyesi, kaliteli ve yenilikçi hizmet anlayışı ile başarısını her geçen gün daha da ileriye taşımayı sürdürüyor. TSE tarafından gerçekleştirilen 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki' ve 'TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belge Yenileme TSE Tetkiki' kapanış toplantısı yapıldı. Tetkik sonunda olumlu görüş açıklayan tetkik heyeti, 'ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi'nin devam ettiğini, 'TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi'nin de belge yenilenmesinin gerçekleştiğini bildirdi.

"Yerel yönetimde her zaman öncü belediyeyiz"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir, yoğun bir tetkik sürecinden geçtiklerini belirterek, yönetim sistemlerinde her geçen gün daha iyiye gidebilmek için yapılan tetkiklerin önemli olduğunu kaydetti. Yönetim sistemlerini sürekli iyileştirmek zorunda olduklarını dile getiren Özdemir, "Dışarıdan bir gözle, özellikle de TSE gibi güzide bir kurumun temsilcileri tarafından değerlendirilmek, bizim için çok kıymetli. Büyükşehir Belediyesi olarak, yerel yönetimde her zaman öncü belediyeyiz. Bunu, gelen tetkik heyetindeki üstatlarımız da dile getiriyor" dedi. Büyükşehir Belediyesinin 5 Yönetim Sistemi'ne sahip olduğunu ifade eden Özdemir, 3 gün boyunca TSE heyetinin tüm birimlerde tetkiklerini gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Kalite Yönetim Sistemi'mizde belgenin devamına karar verildi. İSG belgemiz de yenilenerek, yeniden almaya hak kazandık" diye konuştu.

"Tetkiklerimiz boyunca, güzel gelişmelere şahit olduk"

TSE Baş Tetkikçisi Reşit Yazıcıoğlu da 3 gün boyunca Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerini ziyaret etme fırsatı bulduklarını belirterek, "Tetkiklerimizi, karşılıklı fikir alışverişi içerisinde gerçekleştirdik. Büyükşehir Belediyesinin güzel çalışmaları var. Hem Mersin'de, hem de Büyükşehir Belediyesindeki güzel gelişmelere şahitlik ettik. Geçmiş dönemlerle kıyasladığımız zaman; belli ve güzel noktalarda mesafeler alınmış. Farkındalık noktasında ciddi eğitimler, iç tetkikler ve sunumlar var. Yönetim Sistemleri de sürekli kendini geliştiriyor ve yeniliyor. Onlara adapte olabilmek ve enformasyon sağlamak için de bu tetkikler önemlilik arz ediyor" ifadelerini kullandı.

İSG Yönetim Sistemi Baş Tetkikçisi Özkan Şahin ise 5 kişilik bir ekiple gerçekleştirdikleri belge yenileme tetkikini anlatarak, tetkik sonunda Büyükşehir Belediyesi birimlerindeki gözlemlerini paylaştı, iyileştirilmesi gereken noktalar ile düzeltici faaliyetlere ilişkin tavsiyelerini aktardı.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Yönetim Temsilcisi Ali Rıza Özdemir'in başkanlığında düzenlenen toplantıya, Genel Sekreter Yardımcısı Tarık İrde, belediye bürokratları ve TSE Heyeti katıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden Başarılı Yönetim Sistemi Tetkiki - Son Dakika

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