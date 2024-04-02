Mersin Büyükşehir Belediyesi Otizm Farkındalık Günü Etkinliği

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Mersin Büyükşehir Belediyesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'ne özel bir etkinlik düzenledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, '2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü' etkinliği düzenledi. Mersin Büyükşehir, geçen aylarda Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hayata geçirdiği Otizm Aile Danışma Merkezi ile hem 0-72 ay arası Otizm Spektrum Bozukluk tanısı konan çocuklara hem de ailelerine destek oluyor. Erken yaşta başlayan ve uygun tedavi yöntemi ile başarılı sonuçlar elde edilen bozuklukta, Otizm Spektrum tanısı konan çocuklara; sosyal, bilişsel, ruhsal ve motor becerilerinin gelişmesi için, uzman kadro eşliğinde eğitimler veriliyor.

"ERKEN DÖNEM EĞİTİMLERİ SAYESİNDE, ÇOCUKLARIMIZ YAŞITLARINI YAKALAYABİLİYOR"

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Otizm Aile Danışma Merkezi'nde; çocuklara ücretsiz bir şekilde yoğun özel eğitim, duyu bütünleme ve psikolojik danışmanlık hizmeti verdiklerini belirten Otizm Aile Danışma Merkezi Sorumlusu Fizyoterapist Bilge Yıldırım, şunları söyledi:

"Erken dönemde yapılan bu müdahaleler ile çocuklarımız yaşıtlarını yakalayabilmekte ve daha sonrasında da bağımsız bir şekilde, günlük yaşamlarına devam edebilmektedir. Tüm çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyoruz. Otizm'in farkındayız. Her zaman onların yanındayız."

Oğlunun 3,5 yaşında olduğunu ve yaklaşık 5 aydır Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezi'nden faydalandığını söyleyen Gülizar Efe Türk, şöyle konuştu:

"Çocuğum daha önce gerideydi ve şu an ilerleme kaydetti. Oğlum önceden çatalı bile doğru düzgün tutamıyor, merdivenleri çıkamıyordu. Şu an biraz zorlansa da çıkabiliyor. İlerleyen zamanlarda çocuğumun daha da düzeleceğine inanıyorum ve umutluyum. Oğlum önceden benim ve babasının ismini bilmezdi. Şimdi bize adımızla sesleniyor. Buraya geldiğimizde çok sevinip, mutlu oluyor. Gözüm arkada kalmıyor."

Çocuğu Büyükşehir Otizm Aile Danışma Merkezi'nden faydalanan anne Yağmur Deli ise "Toprak, el tutmaktan nefret eden, kalem tutmayı reddeden bir çocuktu. Buradaki hocalarımız sayesinde bu problemimizi aştık. Şimdi oğlumla el ele tutuşup yürüyebiliyoruz. Oğlum ve tanıdığım diğer bütün arkadaşları elimizde büyüdüler. Eğer burası olmasaydı, gerçekten alternatifimizin olacağını zannetmiyorum" dedi.