Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi, Tarsus'ta Gezici Sağlık Aracı ile Hizmet Verdi

Uzman doktor, diyetisyen, fizyoterapist eşliğinde gidilen mahallede, mahalle sakinlerinin tansiyon ve şekeri ölçülürken kilo şikayeti olan vatandaşlara diyetisyen tarafından beslenme için öneriler verilirken, fizyoterapist de evde yapabilecekleri egzersizleri gösterdi. Uzman doktor ise tansiyonu ve şekeri riskli çıkan vatandaşların tanısını koyarak, hastaneye yönlendirdi.

ALANINDA UZMAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI VATANDAŞLARI BİLİNÇLENDİRDİ

Her hafta farklı bir kırsal mahallede bu hizmetleri verdiklerini söyleyen Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı Halk Sağlığı ve Denetim Şube Müdürü Uzman Doktor Bahar Gülcay Çat, "Öncelikle Tarsus'un kırsal mahallelerine ulaşmaya çalıştık. Mahallemizde isteyen vatandaşlarımıza tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptık. Tansiyonu ve şeker hastalığı olan bazı kişilerin ilaçlarının yetersiz olduğunu tespit ettik. Bazı kişilerde de hiçbir şekilde tanı yokken tansiyon hastalığı ya da şeker hastalığı tanısı almamışken tanılarını koyduk" dedi.

Fizyoterapistlerin vatandaşlara evlerde yapabilecekleri egzersizleri gösterdiğini kaydeden Çat, "Diyetisyen arkadaşımız özellikle bu Beylice Mahallesi'nde çok yüksek oranda tanı konulan tansiyon ve şeker hastalıklarına yönelik nasıl beslenmeleri gerektiği ile ilgili bilgi verdi. Hemşire arkadaşlarımıza işte tansiyon ve şeker ölçümlerini yaptı. Genel muayene olmak isteyen kişilere de muayene ettim. Reçetelerini de yazdık ve kişilerin tedaviye kolay bir şekilde erişmelerini sağladık. Gelirken de yanımızda kendilerine sağlıkla yaşayabilmeleri için hijyen paketlerini hediye ettik" diye konuştu.

IŞIK: "VATANDAŞ VAHAP SEÇER'DEN VE HİZMETLERİNDEN MEMNUN"

Vatandaşların bu hizmetten çok memnun kaldığını kaydeden Beylice Mahalle Muhtarı Emrah Işık, herkesin istediği zaman sağlık hizmetine ulaşamadığını kaydederek, " Vahap Seçer'den çok memnun olduklarına siz gözlerinizle şahit oldunuz. Bu hizmeti ayaklarına kadar getirdiğiniz size teşekkür ediyorum. Bunun için Vahap Başkana, size, ekibinize teşekkür ediyorum. Daha sık yapılmasını isteriz" dedi.

"BÖYLE BİR İMKANI VERDİKLERİ İÇİN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ"

Büyükşehir ekiplerinin geldiğini duyunca çok sevindiğini ve hemen koşup geldiğini söyleyen Beylice Mahallesi sakini Serap Artdağı, "Böyle bir imkan verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Benim biraz kilom var. Diyetisyenimiz bana nasıl beslenmem gerektiğine dair tavsiyeler verdi, tansiyonum, şekerim ölçüldü. Böyle bir imkanı verdikleri için herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.