Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nın 3. Birleşimi, Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda görüşülen 21 gündem maddesinin ardından Mersin Büyükşehir Belediyesinin 2027 Mali Yılı Bütçesi 49 milyar TL olarak oy birliğiyle kabul edildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen toplantıda, komisyonlara havale edilen 14 ve birimlerden gelen 7 olmak üzere toplam 21 madde görüşüldü.

Başkan Vekili Genç, gündem dışı konuşmasında Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan 5 asker ile 1977-1980 yılları arasında Anamur Belediye Başkanlığı yapan Şevket Erkan'ı anarak rahmet diledi.

Tarsus'ta açılışı gerçekleştirilen Spor Parkına da değinen Genç, yaklaşık 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan parkın çocuklar, gençler ve vatandaşlar için yeni bir yaşam alanı olduğunu söyledi. Genç, parkın sporun herkes tarafından erişilebilir olması anlayışıyla hayata geçirildiğini belirtti.

"Kültür ve sanata da ihtiyacımız var"

Toplantıda bütçe görüşmeleri sırasında belediye başkanları ve meclis üyeleri, 2027 yılı bütçesinin Plan ve Bütçe Komisyonunda titiz çalışmalar sonucunda hazırlandığını ifade ederek bütçenin oy birliğiyle kabul edilmesinin önemine dikkat çekti.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler ile Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler daire başkanlıklarının bütçelerine yönelik eleştirilere yanıt veren Genç, kültür ve sanat faaliyetlerinin de önemli olduğunu söyledi. Genç, "Altyapı, üst yapı, ulaşım bunlar çok kıymetli hizmetlerimizdir. Ancak nasıl suya ihtiyacımız varsa ruhumuzun da kültüre ve sanata ihtiyacı var. Çocukların, yaş almışların, emeklilerin, gençlerin, kadınların kültür ve sanat faaliyetleri ile etkinliklere ücretsiz erişebilmesini istiyoruz" dedi.

"13 ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz"

Oylamanın ardından 49 milyar TL olarak kabul edilen 2027 bütçesinin Mersin'e hayırlı olmasını dileyen Genç, bütçenin hazırlanmasında ve değerlendirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Genç, "Sorumluluğumuz, mecliste kabul ettiğimiz her ödeneğin karşılığını hemşehrilerimizin günlük yaşamına hizmet olarak yansıtmaktır. 2027'de tamamlamayı planladığımız projeleri bitirip halkımızın hizmetine sunacağız. 13 ilçemiz için çalışmaya azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu.

2025 Yılı Sayıştay Denetim Raporundaki bazı bulgulara ilişkin değerlendirmelere de yanıt veren Genç, Mersin Büyükşehir Belediyesinin faaliyetleri konusunda açıklayamayacakları herhangi bir husus bulunmadığını belirterek, "Alnımız açık, başımız dik" ifadelerini kullandı.

Toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sona erdi.