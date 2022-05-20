Mersin Büyükşehir', 'Yıldızların Altında Konseri'ne Düzenledi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Yıldızların Altında Konseri'ne vatandaşlar ilgi gösterdi. Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro'da Türk Müziği Orkestrası tarafından söylenen birbirinden güzel Türk Sanat ve Türk Halk Müziği parçalarını Mersinliler hep bir ağızdan söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi tarafından 'Yıldızların Altında Konseri' düzenlendi. Konserde Mersinliler keyifli bir akşam yaşadı.

Atatürk Parkı içerisindeki Amfi Tiyatro'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası tarafından düzenlenen konsere Mersinliler yoğun ilgi gösterdi. Türk Sanat ve Türk Halk Müziğinin birbirinden güzel parçaları yıldızların altında hep bir ağızdan söylendi. Konser sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, tüm orkestra üyelerini tebrik ederek, şef İlker Bozkurt'a çiçek verdi.