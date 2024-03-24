Mersin Cemevi\'nde Nevruz coşkusu

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Baharın müjdeleyicisi Nevruz, Mersin Cemevi'nde coşkuyla kutlandı. Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen Nevruz'a eşiyle katılan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Umut ediyorum, Nevruz yeni bir başlangıç olur. Alevi canların inanç talepleri için kutlu ve huzurlu olur. Nevruzunuz kutlu olsun." dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Mersin Cemevi tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gösterilen Nevruz kutlamasına, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer katıldı. Açılış gülbenginin okunmasıyla başlayan Nevruz etkinliği; Başkan Seçer, Meral Seçer ve protokol üyeleri tarafından Nevruz ateşinin yakılmasıyla devam etti. Etkinlikte semah dönülmesinin ardından konuşma yapan Vahap Seçer, "Nevruz hangi halkların, hangi coğrafyaların ne anlam yüklerse yüklesin ortak olarak kelime anlamı itibarıyla 'Yeni gün, yeni bir başlangıç, yeni umutlar, yeni mücadeleler ve yeni beklentiler' demektir." ifadelerini kullandı.

Alevilerin, cemevlerinin ibadethane statüsüne kavuşturulması, eğitim müfredatının laik eğitim anlayışıyla düzenlenmesi konusunda yıllardır mücadele verdiklerini belirten Seçer, şöyle devam etti:

"'Devletin dini olmaz' anlayışıyla insanların bu ülkede dinini, inancını ve mezhebini yaşamasını isteriz. Umut ediyorum, Nevruz yeni bir gün, yeni bir başlangıç olur. Alevi canların inanç talepleri için kutlu ve huzurlu olur. Nevruzunuz kutlu olsun. Canların Mersin'e gelme nedeni bir macera arayışı değil. Bölgelerinde çektikleri acılar, yaşadıkları zulümler, katliamlar, yaşadıkları ekonomik sorunlar, sıkıntılar, siyasal baskılar var. Yoksa kimse vatanından, doğduğu ve özünün olduğu topraklardan ayrılmak istemez. İnsanlar Mersin'e gelmiş, Mersin'i güzelleştirmiş. Elbette Mersin'i güzelleştiren şu Toros dağları, o güzelim Akdeniz, bu güzel coğrafya, bu güzel tarih ama en önemlisi sizlersiniz. Burayı oluşturan, Türkiye'nin doğusundan, batısından, kuzeyinden, Orta Anadolu'sundan gelen, çeşitli etnik yapıları taşıyan, çeşitli inanç gruplarına mensup olan ama Türkiye Cumhuriyeti'nin eşit yurttaşı olan ve 'Mersinliyim' demekten övünen sizlersiniz."

"HERKESİ KUCAKLADIK"

5 yıldır her kültüre sahip çıkmaya çalıştıklarını vurgulayan Seçer, şunları söyledi:

"Birçok badireyi atlattık, birçok haksızlıkla mücadele verdik ama dik durduk ve eğilmedik. Özümüzden, ilkelerimizden ödün vermedik ve bugünlere geldik. Anamur'dan Tarsus'a, Mut'tan Çamlıyayla'ya kadar bu coğrafya üzerinde farklı etnik yapılarda, farklı sosyokültürel ve sosyoekonomik yapılarda birçok insanın derdiyle dertlendik, kimseyi ayırmadık. Özümüz neyse öyle davrandık. Herkesi kucakladık. Fakire de zengine de orta halliye de 'Bizim yurttaşımızsın. Talepleriniz başımız üzerine' dedik. Herkesin yar ve yardımcısı olduk. Onların önüne düştük ve bugünlere geldik. "5 yıldır Mersin'i yönetirken sizlerin desteğiyle, hayır duasıyla ve teşekkürüyle dimdik ayakta durduk. 5 yıl daha Mersin'imizde, kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi hüküm sürdürmek için sizlerin desteğinizi istiyoruz. Nevruz Bayramı'nız kutlu olsun."

Mersin Cemevi Başkanı Pir Hasan Kılavuz da coşkuyla kutladıkları Nevruz Bayramı'nın Anadolu Alevileri arasında "Sultan Nevruz" olarak tanımlandığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Ortadoğu'da binlerce yıldan beri akıp gelen uygarlıkların kültür ve geleneklerinde Nevruz vardır. Alevi-Bektaşi dergahlarında bin yıllardan beri her 21 Mart Nevruz günü geldiğinde ayinler ve törenler yapılır, semahlar dönülür, sazlar çalınır, çerağlar uyarılır, dualar yapılır ve nasip alınıp verilirdi. Çünkü Nevruz yeni bir günün adıdır ve her günden üstündür. Alevi pirleri ve uluları Nevruz için derler ki 'Dünyanın yaratılış günüdür.' 21 Mart'ta ağaçlar dal verir, çimenler boy verir ve tabiat yeşile boyanır. Nevruz aynı zamanda bereketin ve bolluğun sembolüdür. Eskinin gidişi, yeninin gelişidir. 21 Mart Nevruz günü pınarlar, akarsular coşkuyla daha farklı bir melodi ile akmaya başlarlar. Nevruz günü Şahı Merdan Ali'nin 598 yılında Kabe'nin içinde doğduğu gündür."

Bütün Alevi-Bektaşi yerleşim yerlerinde Sultan Nevruz'un büyük bir coşkuyla kutlanıp, mumlar yakıldığını ve dualar edildiğini aktaran Kılavuz, Anadolu Alevileri'nin dervişlerinin, seyitlerinin ve pirlerinin Sultan Nevruz'u deyişlerle, sazlarıyla, semahlarıyla bugüne kadar getirdiklerinden söz etti. Kılavuz, "Doğa ile dostluğun başladığı gündür Nevruz. Nevruz bütün halklara kutlu ve mutlu olsun." dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengünlü de "Nevruz bizim inancımızda yeni yılın başlangıcıdır, baharın ilk günüdür. Bizim inancımız da doğanın, yerin ve göğün inancıdır. Bu anlamıyla da Nevruz bizim için çok değerli ve kıymetlidir." diye konuştu.

Etkinlik, Miraz Grubu'nun konseriyle sona erdi.