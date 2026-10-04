Mersin\'de düzenlenen Naat Güldestesi\'nde 63 naatın yer aldığı antoloji tanıtıldı

Mersin'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında düzenlenen 'Naat Güldestesi' programında, Hz. Muhammed'e duyulan sevgi naat, kaside ve ilahilerle dile getirildi. Programda, 'Anadolu'dan Kutlu Nebi'ye Naatlar' adlı antoloji de tanıtıldı.

Mersin İl Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 'Naat Güldestesi' programı, Servet Tazegül Spor Salonunda gerçekleştirildi. Programa Mersin Valisi Atilla Toros ve eşi Dudu İrem Toros, Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, İl Müftüsü Mustafa Topal, kent protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda Hafız Davut Kaya, Hafız Amir Ateş, Prof. Dr. Fatih Koca ve Hüseyin İpek sahne aldı. Seslendirilen naat, kaside ve ilahiler salonda bulunanlara duygu dolu anlar yaşatırken, katılımcılar da program boyunca Hz. Peygamber'e salat ve selamlar getirdi.

'Anadolu'dan Kutlu Nebi'ye Naatlar' tanıtıldı

Programın önemli bölümlerinden birinde, 'Anadolu'dan Kutlu Nebi'ye Naatlar' adlı antolojinin tanıtımı yapıldı.

Mersin İl Müftüsü Mustafa Topal, açılış konuşmasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nın camiler, din görevlileri ve cemaat arasındaki birlikteliğe dikkat çektiğini söyledi. Eserin hazırlanması için yaklaşık 4 ay çalışma yürütüldüğünü belirten Topal, antolojide Hz. Peygamber'i metheden 63 naatın yanı sıra Türk şiir geleneğinde klasikleşmiş eserlere de yer verildiğini ifade etti.

Topal, eserin hazırlanmasına katkı sağlayan şairlere, komisyon üyelerine, Mersin Valiliğine ve programa destek verenlere teşekkür etti.

"Bu millet, Peygamberini sevdi"

Programda konuşan Mersin Valisi Atilla Toros ise 'Anadolu'dan Kutlu Nebi'ye Naatlar' eserinin, Hz. Muhammed'in dünyaya teşriflerinin Hicri 1500. yılı münasebetiyle hazırlanan anlamlı bir çalışma olduğunu belirtti.

Eserin, milletin gönlünde asırlardır yaşayan Peygamber sevgisinin yeni bir halkası olduğunu kaydeden Toros, "Bu millet, Peygamberini sevdi. Hem de bütün kalbiyle sevdi" dedi.

Peygamber sevgisinin ve bu sevgiden doğan medeniyet mirasının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sunanlara teşekkür eden Toros, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla din görevlilerinin haftasını da kutladı.

Programa mesaj gönderen İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de 'Anadolu'dan Kutlu Nebi'ye Naatlar' antolojisini değerli bulduğunu belirtti.

Çiftçi, geçmişten günümüze ulaşan naat geleneğinin seçkin örneklerini bir araya getiren eserde 63 şairin naatlarının bulunduğunu ifade etti.

Programda ayrıca Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ile İl Müftüsü Mustafa Topal da konuşma yaptı. Naat, kaside ve ilahilerin seslendirildiği program, vatandaşların yoğun katılımıyla sona erdi.