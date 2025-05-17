Mersin\'de Engelliler Haftası\'na Özel Bocce Turnuvası Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Engelliler Haftası' dolayısıyla düzenlenen "Geleneksel 3. Bocce Turnuvası'nda özel bireyler mücadele etti. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan özel bireylerin katıldığı turnuvada 24 sporcu yarıştı.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 'Sevgi Varsa Engel Yok' sloganıyla bu yıl 'Engelliler Haftası'nda çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gerçekleştirdiği etkinliklerde birçok özel bireyi buluşturan Büyükşehir Belediyesinin, ortopedik engelli bireylerin katılımıyla düzenlediği turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan özel bireylerin katıldığı turnuvada bu yıl 24 sporcu yarıştı. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı organizasyonunda Engelsiz Yaşam Parkı'nda yer alan Bocce Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada, hem Büyükşehir Belediyesinin birimlerinden hizmet alan, hem de dışarıdan katılım sağlayan özel bireyler mücadele etti. Tatlı bir rekabetin yaşandığı turnuvada, renkli görüntüler de yaşandı. Özel bireylerin sporla aktif hayata katılımlarını ve fiziksel gelişimlerine destek sağlamayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, turnuva ile onların sosyalleşmesine de katkıda bulundu.

"Birçok farklı etkinlik yaptık"

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Engelliler Şube Müdürü Abdullah Gerboğa, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası boyunca birçok etkinlik düzenlediklerini belirterek, "Bocce Turnuvası da bunlardan biri. Bu turnuvayı bu yıl 3. kez düzenliyoruz. Turnuvaya, yüzde 40 ve üzeri ortopedik engeli olan 24 özel bireyimiz katıldı. Bu tür etkinlikler onların hem sosyal hayatta var olmalarını katkı sağlıyor, hem de onlar için güzel bir aktivite oluyor. Bu yıl sadece Bocce Turnuvası değil, birçok farklı etkinlik yaptık" dedi.

Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi 2. Başkanı Fethi Kahraman da Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler sayesinde eğlendiklerini ifade ederek, "Burada olduğum için kendimi çok iyi hissediyorum. Güzel arkadaşlıklar edindik. Böyle güzel bir ortamda, dostluk içinde eğleniyoruz" diye konuştu.

Turnuvaya katılan özel bireylerden Sevim Karabay ise "Bu turnuva, bizim de bir şeyleri yapabileceğimizi ve başarabileceğimizi gösteriyor. Böyle bir organizasyon yapıldığı için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı. - MERSİN