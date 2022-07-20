Mersin'de hemzemin geçitlerde bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Mersin'de hemzemin geçitlerde bakım çalışmaları sürüyor

20.07.2022 00:58
Mersin'de hemzemin geçitlerde bakım çalışmaları sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ekipleri, aşırı kullanım nedeniyle yıpranmalar oluşan hemzemin geçitlerde, raylı sistemlerin revize edilmesi ve bozuk zeminin düzenlenmesi için bakım çalışmalarına devam ediyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile TCDD ekipleri, aşırı kullanım nedeniyle yıpranmalar oluşan hemzemin geçitlerde, raylı sistemlerin revize edilmesi ve bozuk zeminin düzenlenmesi için bakım çalışmalarına devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde 100. yıl hemzemin geçidinde yapılan çalışmanın ardından Gazipaşa Bulvarı üzerinde yer alan ve özellikle ağır tonajlı araçların sıklıkla kullandığı Gazipaşa hemzemin geçidinde de TCDD ekipleri tarafından, raylı sistemin bulunduğu noktalarda revize ve düzenleme işlemi yerine getirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise 100. yılda olduğu gibi Gazipaşa hemzemin geçidinin de üst yapısını oluşturan asfalt zeminini tamamen yeniledi. Büyükşehir Belediyesi yol yapım, bakım ve onarım ekipleri, önce geçitteki bozuk zemini tamamen kazıdı. Raylarda yapılan revize işlemlerinin ardından ekipler, sıcak asfalt serim işlemi uyguladı.

Geçici olarak trafiğe kapatılan hemzemin geçitte çalışmalar kısa sürede tamamlanarak, sürücülerin yanı sıra yayaların ve özel gereksinimli bireylerin de rahatlıkla geçebilecekleri zemin oluşturuldu. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de hemzemin geçitlerde bakım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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