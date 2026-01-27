Mersin'de Hanımevleri kadınlara güvenli ve sıcak alan sunuyor - Son Dakika
Mersin'de Hanımevleri kadınlara güvenli ve sıcak alan sunuyor

27.01.2026 10:50  Güncelleme: 10:51
Mersin Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahalle ve köylerden gelen kadınlara yazın serin, kışın sıcak ve güvenli bir dinlenme imkanı sunan Hanımevlerini hizmete açtı. Kadınlar, hastane randevuları ve resmi işlemler sırasında bu alanlarda sosyalleşip dinlenme fırsatı buluyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin hayata geçirdiği Hanımevleri, kırsal mahalle ve köylerden hastane ile resmi işlemler için merkeze gelen kadınlara yazın serin, kışın sıcak, güvenli ve konforlu bir dinlenme alanı sunarak büyük kolaylık sağlıyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği 'Hanımevi', kırsal mahallelerden merkeze gelen kadınların günlük koşturma içinde nefes alabileceği güvenli bir alan oluşturuyor.

Hastane randevuları, tahlil süreçleri ve diğer resmi işlemler nedeniyle saatlerce merkezde kalmak zorunda kalan kadınlar, bu süre içinde 'Hanımevi'nde dinlenme ve sosyalleşme imkanı buluyor. Yazın sıcaktan, kışın soğuk ve yağmurdan korunarak, bu güvenli yerde çaylarını içip vakit geçirebilen kadınlar, sunulan hizmet sayesinde kendilerini 'evlerinde gibi' hissettiklerini dile getiriyor.

"Hanımevleri, kadınlar için güvenli ve konforlu bir bekleme alanı"

Hanımevi'nin amacına ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görev yapan Başak Gökdal Bayraktar, Erdemli ve Tarsus'ta bulunan Hanımevleri'nin, özellikle uzak mahalle ve köylerden gelen kadınlar için önemli bir ihtiyaca yanıt verdiğini belirtti. Bayraktar, "Uzak köy ve mahallelerden merkeze gelen kadınlarımız, günlük işlerini tamamladıktan sonra çoğu zaman otobüs saatlerini beklemek zorunda kalıyor. Özellikle havaların soğuk ve yağmurlu olduğu dönemlerde bu bekleyiş çok zorlayıcı hale geliyor" dedi. Bu sebeplerden dolayı, Büyükşehir tarafından Hanımevi hizmetinin hayata geçirildiğini vurgulayan Bayraktar, "Kadınlarımızın yazın sıcakta, kışın soğukta dışarıda beklememeleri, güvenli ve konforlu bir ortamda çaylarını içip dinlenebilmeleri için bu merkezi oluşturduk. Burada kadınlarımız hem sosyalleşiyor, hem de bekleme sürelerini daha verimli şekilde değerlendiriyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Kaynak: İHA

