Mersin\'de Karla Mücadele Çalışmaları Gece Boyunca Devam Etti

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Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri gece boyunca karla mücadele çalışması yürüttü

Çamlıyayla ile Tarsus'un yüksek kesimlerinde yağan karın ulaşımda olumsuzluk oluşturmaması için Mersin Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Birimi ekipleri gece boyunca hummalı faaliyet yürüttü.

Çamlıyayla merkezin yanı sıra Fakılar, Sebil, Sığıryaylası ve Ergene bölgesinde ve Tarsus'un Boztepe ile Böğrüeğri Mahallelerinde gece boyunca Büyükşehir ekipleri iş makineleri vasıtasıyla kar küreme işlemi gerçekleştirdi.

Ekipler, Çamlıyayla'da ana arterler üzerinde ise buzlanmaya karşı tuzlama işlemi uyguladı.

Büyükşehir ekipleri her hangi bir olumsuz yaşanmaması için 7/24 hazır bekletiliyor. - MERSİN