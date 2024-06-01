Mersin\'de Kültür ve Taziye Evleri Halkın İhtiyacını Karşılıyor

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Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Kültür ve Taziye Evlerinin halkın önemli bir ihtiyacını karşıladığını söyledi.

Kurdali Mahallesi'nde yapımı tamamlanma aşamasında olan, Güneykent ve Demirtaş mahallelerinde inşaat çalışmaları devam eden Kültür ve Taziye Evinde incelemelerde bulunan Başkan Yıldız, "Vatandaşlarımızın taziyelerini daha nezih bir ortamda kabul edeceği ve mevlid programlarını düzenleyebileceği Kültür ve Taziye Evlerimizi en kısa zamanda tamamlayacağız" dedi.

Göreve başladığı günden bu yana sürekli esnaf ve vatandaşlarla görüşerek talep ve önerilerini değerlendiren Başkan Yıldız, Kurdali Mahallesi'ndeki Kültür ve Taziye Evi incelemesinde Mahalle Muhtarı Abdullah İnan ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Başkan Yıldız, burada bir açıklama yaparak, "Kurdali Mahallemizde bir hayırsever vatandaşımız ile birlikte yaptığımız Kültür ve Taziye Evimizi inceledik. İç tefrişatı ile elektrik ve su hattının çekilmesinin ardından burayı en kısa zamanda mahalle sakinlerinin ve ilçe halkının kullanımına sunacağız" diye konuştu. - MERSİN