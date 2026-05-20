Mersin'de fahiş fiyata karşı hal denetimleri sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mersin'de fahiş fiyata karşı hal denetimleri sürüyor

Mersin\'de fahiş fiyata karşı hal denetimleri sürüyor
20.05.2026 12:10  Güncelleme: 12:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri ve faturalandırmayı kontrol ediyor. Denetimlerle fahiş fiyatların önüne geçilmesi ve halkın uygun fiyata ürüne ulaşması hedefleniyor.

Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de sebze ve meyve halinde denetimler sıklaştırıldı. Geçen hafta başlatılan kontrollerin bu hafta artırılarak sürdürüldüğü bildirildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Mersin'de de denetimler hız kesmeden devam ediyor. Ticaret Bakanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Mersin Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri hal komplekslerinde ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde ürünlerin sevkiyat süreçleri, künye bilgileri, faturalandırma evrakları ve iş yerlerindeki belge kontrolleri incelendi. Ürünlerin mevzuata uygunluğu ile izlenebilirliğinin denetlendiği çalışmalarda, muhtemel aksaklıklara karşı da incelemeler yapıldı.

Denetimler artırılarak sürüyor

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, Kurban Bayramı nedeniyle başlatılan denetimlerin yoğun şekilde sürdüğünü belirterek, "Bakanlığımızın Kurban Bayramı nedeniyle başlatmış olduğu denetimlere hal bazında, vatandaşımızın daha ekonomik, daha huzurlu hayatı sürdürebilmesi açısından hızlandırıyoruz. Bildiğiniz gibi geçen hafta denetimlerimize başlamıştık, bu hafta artırarak devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Sümer, gerçekleştirilen denetimlerle hem haldeki düzenin sağlanmasının hem de vatandaşların ekonomik şartlara uygun fiyatlarla ürüne ulaşmasının hedeflendiğini belirterek, "Denetimler sonucunda hem haldeki düzeni sağlamaya çalışıyor hem halkımızın ekonomik seviyesine uygun ürünlerin fahiş fiyat denetimleriyle önüne geçmeye çalışıyoruz. Bunun haricinde diğer bölümlerde de denetimlerimiz devam etmekte ancak halde ağırlıklı denetimlerimiz devam edecektir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de fahiş fiyata karşı hal denetimleri sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mogan Gölü’ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza
Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz Yamaçtan yuvarlanan aracın sürücüsü dehşet anlarını anlattı: Recep abi gidiyoruz
Aziz Yıldırım’ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı Aziz Yıldırım'ın yönetim listesindeki isimler ortaya çıktı
Türkiye’den Yunanistan’a ’Pontus’ tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin Türkiye'den Yunanistan'a 'Pontus' tepkisi: Tarihi istismar etmekten vazgeçin
Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti Türk futbolunun acı kaybı: Abdullah Sultanoğlu hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün’ü kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alperen Şengün'ü kabul etti

13:58
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
Maymunla öpüşen Vinicius Junior’un eski sevgilisi başına iş açtı
13:20
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu Cinayetin nedeni kan dondurdu
Yanmış cesedi şantiyede bulunmuştu! Cinayetin nedeni kan dondurdu
13:12
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu: CHP arınmasını bilir, tehditleriniz vız gelir
13:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserlerimizden biri olarak gördüğümüz Terörsüz Türkiye sürecini menziline ulaştıracağız
12:42
“Sizinle dertleşmek istiyorum“ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran sözler
"Sizinle dertleşmek istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran sözler
12:29
Malatya merkezli 5.6’lık deprem artçı mı öncü mü Japon uzman bu illeri uyardı
Malatya merkezli 5.6'lık deprem artçı mı öncü mü? Japon uzman bu illeri uyardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2026 14:04:09. #7.12#
SON DAKİKA: Mersin'de fahiş fiyata karşı hal denetimleri sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.