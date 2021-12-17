Üye Girişi
Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek - Son Dakika

Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek

17.12.2021 11:29
Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek

Mersin Büyükşehir Belediyesince hafta içi hizmete sunulan 'Mahalle Mutfakları'nın artık hafta sonları da açık olacağı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince hafta içi hizmete sunulan 'Mahalle Mutfakları'nın artık hafta sonları da açık olacağı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, çarşamba günü ücretsiz ekmek dağıtımına, perşembe günü ise yakacak desteğine başladıklarını duyuran Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, cuma sabahı da sosyal medya hesabından, 'Mahalle Mutfakları' ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Seçer, hafta içi 30 noktada hizmet veren 'Mahalle Mutfakları'nın artık hafta sonu da açık olacağını duyurarak, "Devamı gelecek" dedi.

"Mahalle Mutfaklarımız artık hafta sonları da hizmet verecek"

Sosyal Hizmetler Dairesi'nin 2020 yılının Mart ayında başlattığı 'Mahalle Mutfakları'nda 3 çeşit yemek 3 TL'den vatandaşlara ulaştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi önlerinde de açılan 'Mahalle Mutfakları' hafta içi her gün 30 noktada hizmet vermeye devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer 'Mahalle Mutfakları'yla ilgili sabah saatlerinde bir paylaşımda bulundu. O paylaşıma sosyal medya kullanıcıları kısa süre içerisinde yoğun destek verdi.

"İhtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık"

Başkan Seçer, çarşamba günü yaptığı paylaşımda MER-EK Halk Ekmek Büfelerinde ekmeğin 1 TL'den satıldığını ancak ücretsiz ekmek dağıtımlarına da başladıklarını duyurarak, "Mersin'de ekmeği 1 TL'den satmayı sürdürüyoruz. Ayrıca bugün ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz ekmek dağıtımına da başladık. Devamı gelecek" ifadelerine yer vermişti. Fırıncı esnafından alınan ekmekler Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezavantajlı mahallelerde dağıtılmaya başlanmıştı.

"Yakacak dağıtımına başladık"

Başkan Seçer, perşembe günü ise yakacak desteğine başladıklarını duyurarak, sosyal medya hesabından şu cümleleri paylaşmıştı: "Mersin'de yağmurlar başladı, hava soğudu! Dar gelirli Halk Kart sahibi 12 bin 625 aileye yakacak dağıtımına bugün başladık. Devamı gelecek." - MERSİN

Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek
Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek
Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek

Vahap Seçer, Türk Lirası, Mersin, Medya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
11:37 Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi
11:36 Son dakika: Otomobil stokçuları hakkında soruşturma başlatıldı
11:28 Yargıtay'ın 11 üyesi belli oldu! Aralarında Erdoğan'ın danışmanı Veysel Bektaş'ta var
11:25 Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı
11:23 Liverpool maçında ağızlar açık kaldı! Shelvey'nin inanılmaz golüne Trent'ten harika cevap
11:16 Yüzde 50 zamla 4.253 liraya çıktı! Yeni asgari ücretle ilgili merak edilenler
11:15 "Terörizm 2020 Ülkeler Raporu"nda dikkat çeken Türkiye detayı: Aktif katkı sağlıyor
11:13 Meksika'da ilginç keşif! Gizli bir mezarda 7 ceset bulundu
11:10 Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?
11:01 Arabalı feribot seferleri, mazot fiyatlarına kurban gitti! 1 Ocak'ta bitiyor
Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var Makarna haşlarken suyuna dikkat! Daha lezzetli olması için farklı bir yol var         
11:41
Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi Emniyet bir süredir peşindeydi! Fuhuş baronu 6 aylık teknik takip sonucu yakayı ele verdi         
11:37
Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü Kızgın yağ ile yakılan genç kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Hap içirdi, ellerimi bağladı, üzerime kızgın yağ döktü         
11:32
Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı Lütfi Elvan, Erdoğan'a söz vermiş! İstifa görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı         
11:26
Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma yaparak gözyaşlarına hakim olamadı Yılın Oyuncusu ödülünü alan Salih Bademci, konuşma yaparak gözyaşlarına hakim olamadı         
11:21
Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz? Şahan Gökbakar'dan faiz tepkisi: Biz bu dünyada yaşamıyor muyuz?         
11:11
8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı 8 aylıkken konuşmaya başlayan bebeğin ilk sözleri anne ve babasını çok şaşırttı         
10:16
Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı Son dakika: Dolar ve altın durdurulamıyor! Dolar 16 lirayı, altın 900 lirayı aştı         
09:46
Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu Kentcuky'de yaşanan hortumda kaybolan düğün fotoğrafı 240 kilometre uzaklıkta bulundu: Tüylerim diken diken oldu         
08:32
Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı Wanda yine gündem oldu! İç çamaşırsız pozuyla Instagram'ı salladı         
17:38
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan işverene yönelik müjde: Asgari ücretten alınan gelir vergisi ile damga vergisini kaldırıyoruz         
15:52
Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır Son dakika! Türk-İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat: Kamuoyunun beklentisi yakalandı sayılır         
15:32
Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı Gaziantep'te sahte içkiden zehirlenen gencin hastane görüntüleri ortaya çıktı         
15:02
Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor Son Dakika: Dolar ve altın aldı başını gidiyor         
14:27
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2021 11:44:20. #1.12#
SON DAKİKA: Mersin'de 'Mahalle Mutfakları' hafta sonunda da hizmet verecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement