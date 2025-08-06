Mersin\'de Plaj Girişinde Su Şişesi Krizi: Aile Görevlilerle Tartıştı

Mersin'de bir aile, Cumhuriyet Halk Parti'li (CHP) Mezitli Belediyesi'nin özel işletmeye kiraladığı iddia edilen Soli-Pompeipolis Plajı'na su şişesiyle alınmayınca personel ile vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Giriş ücreti olarak toplamda bin 500 TL ödediğini belirten vatandaş, yaşananları cep telefonuyla kayda aldı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yer alan ve uzun yıllar boyunca halka açık şekilde hizmet veren Soli-Pompeipolis Plajı, Mezitli Belediyesi tarafından gerçekleştirilen düzenlemelerin ardından iddiaya göre özel bir işletmeye kiralandı. Vatandaşlar, giriş için kişi başı 500 TL ücret talep edilmesini ve dışarıdan ürün getirilmesine izin verilmemesini tepkiyle karşıladı. Bu yüzden denize girmek isteyen vatandaşlarla işletme çalışanları arasında zaman zaman gerginlikler yaşanıyor. Bunlardan biri de geçtiğimiz hafta sonu giriş ücretini ödediği halde elindeki su şişesi yüzünden içeriye alınmayan aile ile görevliler arasında yaşandı. İddiaya göre ailesiyle birlikte plaja gelen Engin Göktan Güneş, kişi başı 500 TL olmak üzere toplamda bin 500 TL ödeme yaptı. Ancak Güneş, elindeki yarım su şişesi nedeniyle görevlilerle tartışma yaşadığını ve bu nedenle içeriye alınmadığını öne sürdü.

"Terbiyesizce, saygısızca bizimle konuşmaya başladı"

Yaşadığı olayı anlatan Güneş, "Girişte eşim ve benden bin lira, çocuklardan da 200-300 lira olmak üzere toplam bin 500 lira para istediler. Ücreti ödedik. Ondan sonra içeri girerken orada görevli bir bayan elimdeki su şişesini içeri sokamayacağımı söyledi. Ben de dedim ki, alt tarafı su, çocuğun suyunu dökecek değilim dedim. O da 'Beyefendi o zaman çantalarınızı arayacağız' dedi. Hanımefendi ben terörist miyim diyince, o da 'O zaman ben yetkilileri çağıracağım, sizi buraya aldırmayacağım' dedi. Niye aldırmıyorsunuz dedim? Daha sonra kadın terbiyesizce, saygısızca bizimle konuşmaya başladı. Tamam, anlarım içeride sonuçta bir satış yapılacak ama fiyat afaki bir şekilde fahiş tutulmuş galiba. Bana diyor ki, 'İçeride su 50 lira, içeriden alırsınız' Benimle bu şekilde konuştu" dedi.

"Değil denize, içeriye kesinlikle alınmadık"

Anayasa'nın 43. maddesini hatırlatarak kamuya ait olan kıyı alanlarının halkın kullanımına açık olması gerektiğini ifade eden Güneş, "Değil denize, içeriye kesinlikle alınmadık. İki tane çocuk, eşim ve ben. Ben orada ne yapabilirim ki? Elimdeki su yüzünden neden alınmıyorum yani? Su zaten dediğim gibi, yarım içilmiş bir su. Özel bir işletmeyse bile o işletmenin ayıbı. Bizi niye içeri almıyorsun ki sen? Güzel bir dille söylese biz yine kabul ederdik. Ama bize yüksek sesle, kendi üst perdeden konuşarak hitap etmesi bizi çok üzdü" ifadelerini kullandı.

"Personel bile rahatsız, mobbing iddiası var"

Güneş, olayın ardından işletme içinde çalışan personelin de mağdur edildiğini ileri sürerek, "Olay olduktan sonra içeride çalışan iki tane personel arkamızdan geldi. 'Abi kusura bakma' dedi. 'Bu bayan sürekli böyle, bunun yüzünden iki tane çalışan arkadaşımız da mobbing uygulayarak işinden etti. Siz şikayetçi olun, biz de size şahit olacağız' İçeride çalışan çocuklar bunu dile getirdi" diye konuştu.

Gerginlik cep telefonunda

Öte yandan, ailenin, plaja girerken yaşadıkları gerginlik ise cep telefonu kamerasında saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde aile ile tesis görevlileri arasında yaşanan sert tartışmalar yer aldı. - MERSİN