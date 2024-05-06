Mersin'de şiddetli fırtına ve rüzgar ekili alanlara da zarar verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Mersin'de şiddetli fırtına ve rüzgar ekili alanlara da zarar verdi

Mersin\'de şiddetli fırtına ve rüzgar ekili alanlara da zarar verdi

Mersin'de hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar, hayatı olumsuz etkilediği gibi ekili alanlara da zarar verdi. Sahil kenarlarında dalgaların boyu 2-3 metreye kadar yükselirken, kent merkezinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Akdeniz ilçesindeki Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde bazı seralarda hasar oluştu ve üreticiler onarım çalışmalarına başladı.

06.05.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar, hayatı olumsuz etkilediği gibi ekili alanlara da zarar verdi.

Meteorolojinin uyarısının ardından hafta sonu Doğu Akdeniz'de fırtına etkili oldu. Mersin'de de sahil kenarlarında dalgaların boyu 2-3 metreye kadar yükselirken, kent merkezinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Fırtına, kentte ekili alanlara da zarar verdi. Şiddetli fırtına ve rüzgar dolayısıyla seracılığın yoğun olduğu Akdeniz ilçesindeki Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde bazı seralarda hasar oluştu. Özellikle patlıcan seralarında oluşan hasar dikkat çekerken, üreticilerin zarar gören seralarda onarım çalışması başlattığı bildirildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Adanalıoğlu, Fırtına, Kazanlı, Akdeniz, Mersin, Tarım, Hava Durumu, Doğal Afetler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de şiddetli fırtına ve rüzgar ekili alanlara da zarar verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:03 Putin, Ukrayna yakınlarında nükleer silah tatbikatı emri verdi Putin, Ukrayna yakınlarında nükleer silah tatbikatı emri verdi
12:46 Erzurum’a, Antalya iklim şartlarına göre sera Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar Erzurum'a, Antalya iklim şartlarına göre sera! Isıtma için günde 3 ton kömür yakarak belediyeyi milyonlarca lira zarara uğrattılar
12:32 Havadan broşür bıraktılar İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı Havadan broşür bıraktılar! İsrail ordusu, masum sivillerin son sığınağını vurmakta kararlı
11:19 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu 2024 için kurban kesim bedeli belli oldu
09:50 Özel’in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı Son ankette CHP’yi şoke eden sonuç Özel'in neden erken seçim istemediği ortaya çıktı! Son ankette CHP'yi şoke eden sonuç
12:48 Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin 80’i kapatılmalı Dr. Ekrem Teymur: Üniversite bölümlerinin %80'i kapatılmalı
12:12 Göbeğini paraya çeviren adam Serveti dudak uçuklatıyor Göbeğini paraya çeviren adam! Serveti dudak uçuklatıyor
11:54 Yılmaz Erdoğan’ı ifşalamıştı Cansu Taşkın’ın kardeşi sessizliğini bozdu Yılmaz Erdoğan'ı ifşalamıştı! Cansu Taşkın'ın kardeşi sessizliğini bozdu
11:50 İsmail Kartal’ın kalemini kırdılar Fenerbahçe’de Mourinho sesleri İsmail Kartal'ın kalemini kırdılar! Fenerbahçe'de Mourinho sesleri
11:35 Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31’nci turda da sonuç çıkmadı Yargıtay Başkanı seçiminde sandıktan 31'nci turda da sonuç çıkmadı
11:10 Türkiye’den gelen iltica talepleri Almanya’yı karıştırdı Devreye siyasetçiler ve polis girdi Türkiye'den gelen iltica talepleri Almanya'yı karıştırdı! Devreye siyasetçiler ve polis girdi
11:08 Galatasaray’ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen’den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler Galatasaray'ın 6 attığını gören Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçelileri çıldırtacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2024 13:19:19. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de şiddetli fırtına ve rüzgar ekili alanlara da zarar verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement