Mersin\'de şiddetli fırtına ve rüzgar ekili alanlara da zarar verdi

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Mersin'de hafta sonu etkili olan şiddetli fırtına ve rüzgar, hayatı olumsuz etkilediği gibi ekili alanlara da zarar verdi.

Meteorolojinin uyarısının ardından hafta sonu Doğu Akdeniz'de fırtına etkili oldu. Mersin'de de sahil kenarlarında dalgaların boyu 2-3 metreye kadar yükselirken, kent merkezinde bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Fırtına, kentte ekili alanlara da zarar verdi. Şiddetli fırtına ve rüzgar dolayısıyla seracılığın yoğun olduğu Akdeniz ilçesindeki Kazanlı ve Adanalıoğlu mahallelerinde bazı seralarda hasar oluştu. Özellikle patlıcan seralarında oluşan hasar dikkat çekerken, üreticilerin zarar gören seralarda onarım çalışması başlattığı bildirildi. - MERSİN