Mersin\'deki Tarihi Taş Bina Kent Müzesine Dönüştürülüyor

Yerel

Mersin'de yıllarca büyükşehir belediye binası olarak kullanılan tarihi taş bina, Kent Müzesine dönüştürülmek üzere restore ediliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kent tarihine tanıklık eden simge yapılardan taş binanın restorasyonunu başlattı. Uzun yıllar Mersin Büyükşehir Belediyesinin bazı birimlerinin çalışmalarını yürüttüğü taş bina, kısa süre önce boşaltılarak restorasyon çalışmaları başlatıldı. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından aslına uygun bir şekilde yapılacak olan çalışmalar kapsamında, sonradan yapılan müdahaleler ortadan kaldırılacak ve tarihi bina Kent Müzesi olarak hizmet verecek.

Sergi salonu, müze ve fuaye alanı olarak Mersinlilere hizmet vermeye devam edecek

Yaklaşık 3 bin 200 metrekare alana sahip olan taş binada çalışmalar, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Bina, önce yapılan restorasyonla eski görünümüne kavuşturulacak, ardından da her katta farklı kullanım alanlarının olacağı iç mekan düzenlemesi yapılacak. Çalışmaların sonunda zemin kat çok amaçlı sergi salonu ve Kent Müzesi, 1. katı Kent Müzesi Sergi Salonu, 2. katı başkanlık makamı, çok amaçlı salonlar, fuaye ve toplantı salonu olarak işlevlendirilecek.

1900'lerin başından itibaren tuz deposu, konut, nal ve çivi fabrikası, Akkahve gibi çok farklı şekillerde kullanılan taş bina, belirli bir süre sonra belediye binası olarak hizmet vermeye devam etti. Kentlilerin hafızasında çoğunlukla Akkahve olarak kalan taş bina, yapılan restorasyon çalışmasıyla, Mersinlilerle birlikte yaşayan ve tarihe tanıklık eden bir yapı olmaya devam edecek.

"Şehrimize değer katacak projeler daha da çoğalacak"

100 yıldan fazla bir geçmişi olan taş binanın restorasyon ve kent müzesine dönüşüm çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Fen İşleri Dairesi Başkanı Serdar Gökpınar, proje süresi olarak 540 gün belirlediklerini, ancak daha önce de bitirmeyi planladıklarını söyleyerek, "Bu çalışmalar kapsamında; zaman içerisinde binaya yapılan müdahalelerin kaldırılması, gerekli güçlendirmelerin yapılması, çatı yenilenmesi, cephe temizliği yapılarak, özgün hali korunup restorasyon projesine uygun olarak bölümler işlevlendirilecek" dedi. Çalışmalar sonucunda bina içerisinde kent müzesi, sergi salonları, fuaye alanı ve toplantı salonlarının kullanıma kazandırılacağını kaydeden Gökpınar, "Bu sayede taş binamız, şehrin ortak kullanımına katılarak, Mersin ve Mersinlilerle beraber yaşamaya devam edecek. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimize değer katacak projelerin çoğaltılması yönündeki çalışmalarımız da sürecek" ifadelerini kullandı. - MERSİN