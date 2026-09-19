Mersin Meclisi raylı sisteme 224 milyon 297 bin 675 euroluk finansmanı onayladı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda 49 madde görüşülürken, raylı sistem projesi için 224 milyon 297 bin 675 euroluk finansman yetkisi ile üniversite öğrencilerine verilecek eğitim desteği oy birliğiyle kabul edildi.

Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda, komisyonlara havale edilen 46 ve birimlerden gelen 3 olmak üzere toplam 49 madde görüşülerek karara bağlandı.

Toplantının önemli gündem maddelerinden birini, 'M2: 3 Ocak Kent Meydanı - Şehir Hastanesi ve MEŞOT Raylı Sistem Hattının yapımı ve araç alımı işi' oluşturdu. Madde kapsamında, raylı sistem hattının inşaat ve elektromekanik işleri ile araç alımlarının finansmanı için 224 milyon 297 bin 675 euro tutarında dış borçlanma, iç borçlanma, yurt dışı tahvil, yurt içi tahvil ve ilgili mevzuat çerçevesindeki diğer finansal enstrümanların kullanılabilmesine ilişkin yetki verilmesi görüşüldü.

Söz konusu finansmanın miktarı, zamanı ve şartlarının belirlenmesi suretiyle sözleşme düzenlenmesi ve düzenlenecek sözleşmeleri imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesine ilişkin madde, mecliste oy birliğiyle kabul edildi.

Üniversite öğrencilerine eğitim desteği

Mecliste ayrıca üniversiteyi kazanan öğrencilere sağlanacak eğitim desteği de görüşüldü. Oy birliğiyle kabul edilen karara göre, annesi veya babası Mersin'de ikamet eden ve Türkiye'deki devlet üniversiteleri ile Türkiye ve KKTC'deki vakıf üniversitelerini tam burslu olarak kazanan öğrencilere geri ödemesiz öğrenim yardımı yapılacak.

Buna göre 2 yıllık bölüm kazanan öğrencilere 10 bin TL, 4 yıllık bölüm kazananlara 20 bin TL, 5 yıllık bölüm kazananlara 25 bin TL, 6 yıllık bölüm kazananlara ise 30 bin TL eğitim desteği verilecek.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Eylül Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, gündem maddelerinin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi.