Mersin merkez Mezitli Belediyesi, kadınların ekonomik özgürlüklerini desteklemek amacıyla 2. El Giyim ve Eşya Satış Pazarı'nı hayata geçirdi.
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın açılışını gerçekleştirdiği pazar, salı ve cuma günleri hizmet verecek. Kadınlar Yeni Mahalle Kadın Üretici Pazarı'ndaki stantları kullanarak ikinci el giysi ve eşya satışı yapacak.
Mezitli'de yaşayan kadınlara her türlü imkanları sağladıklarını dile getiren Tarhan, 10 yıllık çalışma döneminde kadınları ön planda tuttuklarını ifade etti. Avrupa'da bu tür pazarların yaygın olduğunu dile getiren Tarhan, "Bizler de Yeni Mahalle'de bulunan Merkez Kadın Üretici Pazarı'nı boş olduğu günlerde kadınların hizmetine açtık. Şu anda 83 kadın bu pazarımızdan yararlanıyor. Kadınların pazardan faydalanabilmesi için tek şartımız, Mezitli'de ikamet ediyor olmaları. Halen yerimiz var, isteyenler başvuruda bulunabilirler" dedi. İlerleyen günlerde antika pazarı projesini de hayata geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Tarhan, projelerinin diğer belediyelere örnek olmasını temenni etti.
"Kadınlar pazarda satış yaparak ek gelir elde edecek"
Yeni Mahalle Muhtarı Ömer Kaykaç da durumu iyi olmayan vatandaşların pazardan ihtiyaçlarını giderebileceklerini belirtti. Pazarın faliyete geçmesiyle kadınların sokak aralarında ikinci el eşyaları satmaktan kurtulduklarını ifade eden Kaykaç, "Avrupa'da yaygın olan bu pazarların girişimleriyle daha da çoğalacağını düşünüyoruz. Kadınlar pazarda satış yaparak ek gelir elde ederken, vatandaşlar da daha ucuz ve uygun ürünlere sahip olabilecekler" diye konuştu.
Pazarda satış yapan kadınlar ise vatandaşları salı ve cuma günleri 2. El Giyim ve Eşya Satış Pazarı'na beklediklerini kaydetti. - MERSİN
Son Dakika › Yerel › Mersin Mezitli Belediyesi Kadınlar İçin 2. El Giyim ve Eşya Satış Pazarı Açtı - Son Dakika
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