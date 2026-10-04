Mersin Mut'ta gazino ve otellere baskında 28 şüpheliden 22'si tutuklandı - Son Dakika
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Mersin Mut'ta gazino ve otellere baskında 28 şüpheliden 22'si tutuklandı

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Mersin Mut'ta gazino ve otellere düzenlenen baskında gözaltına alınan 28 şüpheliden 22'si uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma suçundan tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakılırken 102 kişiye işlem yapıldı, 6 gazino ve 3 otelin ruhsatı iptal edildi.

MERSİN'in Mut ilçesinde polisin gece kulübü ve otellere yaptığı baskında gözaltına alınan 22 şüpheli 'uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan tutuklandı.

Mut Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ilçedeki gazino ve otellere yönelik çalışma yaptı. Belirlenen adreslere baskın yapan ekipler 28 şüpheliyi gözaltına aldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca, 3 av tüfeği ile silahlara ait 398 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde kullanılmasını kolaylaştırma ve özendirme' suçundan adliyeye sevk 22 şüpheli tutuklandı, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 102 kişiye de 'Uyuşturucu madde kullanma' suçundan işlem yapıldı, 6 gazino ile 3 otelin ise ruhsatı iptal edildi.

Kaynak: DHA
3. SayfaGüvenlikMersinGüncelYerelMutSon Dakika

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SON DAKİKA: Mersin Mut'ta gazino ve otellere baskında 28 şüpheliden 22'si tutuklandı - Son Dakika
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