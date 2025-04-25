Mert\'in Doktorluk Hayali Gerçek Oldu

Anaokulu öğrencisi Mert Ersoy, hayalini kurduğu mesleğinin başına geçerken, bir de hasta muayenesi etti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden anaokulu öğrencisi Mert Ersoy'un devamlı "Doktor olmak istiyorum" sözlerine öğretmenleri duyarsız kalmadı. Okul Müdürü, Pazaryeri Devlet Hastanesi ile temaslara geçerken, minik öğrencinin hayalini gerçekleştirmek için kollar sıvandı. Alınan izinler sonrası Mert Ersoy hastaneye getirilerek, doktor kıyafeti giydirildi. Ardından masasına oturan minik doktor Mert Esoy'un ilk hastası ise hastanenin deneyimli doktorlarından Dr. Gülçin Bozkaya oldu. Küçük doktorun stetoskop muayenesi, hastasıyla ilgilenme şekli ve ciddi tavırları hem hastane personelini hem de izleyenleri gülümsetti.

Pazaryeri Devlet Hastanesinden yapılan açıklamada, "Çocuklarımızın hayallerini önemseyen bir anlayışla bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Mert'in doktorluk sevdası bizi duygulandırdı" ifadelerini kullandı. - BİLECİK