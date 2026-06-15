Mescitli Köyü'ne Altyapı Yatırımı - Son Dakika
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Mescitli Köyü'ne Altyapı Yatırımı

Mescitli Köyü\'ne Altyapı Yatırımı
15.06.2026 17:20
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Kaymakam Aslantatar, Mescitli Köyü'nde parke taşı döşeme çalışmalarını inceledi ve vatandaşları dinledi.

Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Mescitli Köyü'nü ziyaret ederek devam eden kilitli parke taşı döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

Köy içi ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmaları yakından takip eden Kaymakam Aslantatar, uygulama alanında yetkililerden bilgi aldı. Çalışmaların mevcut durumu, tamamlanma süreci ve köy halkına sağlayacağı katkılar hakkında değerlendirmelerde bulunan Aslantatar, altyapı ve üstyapı yatırımlarının kırsal bölgelerde yaşam kalitesini artırmada önemli rol oynadığını ifade etti.

İncelemeler sırasında köy sakinleriyle de bir araya gelen Kaymakam Aslantatar, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Devletin tüm kurumlarıyla birlikte kırsal yerleşim yerlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Aslantatar, köylerin daha yaşanabilir hale gelmesi adına yatırımların devam edeceğini vurguladı.

Kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte özellikle yağışlı havalarda yaşanan ulaşım sorunlarının büyük ölçüde ortadan kalkması, köy içi yolların daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşması hedefleniyor. Yapılan çalışmaların hem araç hem de yaya ulaşımını kolaylaştıracağı belirtilirken, köy halkı da hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sonunda değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Enis Aslantatar, gerçekleştirilen hizmetin Mescitli Köyü sakinlerine hayırlı olmasını temenni ederek, çalışmaların planlanan süre içerisinde tamamlanması için gerekli hassasiyetin gösterileceğini ifade etti.

Köyün altyapısını güçlendirmeye yönelik yürütülen yatırımın tamamlanmasıyla birlikte, Mescitli Köyü'nün ulaşım standartlarının yükselmesi ve vatandaşların günlük yaşamının daha da kolaylaşması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Mescitli Köyü'ne Altyapı Yatırımı - Son Dakika

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