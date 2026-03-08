Meşeli'de Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Meşeli'de Kadınlar Günü Kutlaması

Meşeli\'de Kadınlar Günü Kutlaması
08.03.2026 21:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtar Yavuz, 8 Mart’ta mahalledeki kadınları ziyaret ederek karanfil verdi ve günlerini kutladı.

Germencik'e bağlı Meşeli Mahallesi Muhtarı Bülent Yavuz, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mahalledeki kadınları unutmadı.

Meşeli Mahalle Muhtarı Bülent Yavuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Meşeli Mahallesi'nde yaşayan kadınları ziyaret ederek her birine karanfil takdim etti ve günlerini kutladı. Kadınların toplumdaki emeğine ve değerine dikkat çeken Yavuz, kadınların hayatın her alanında büyük bir fedakarlıkla yer aldığını belirtti. Mahallede yaşayan kadınlarla sohbet eden Muhtar Yavuz, "Kadınlarımız hayatın her alanında emekleriyle, sabırlarıyla ve sevgileriyle toplumun temel direğidir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle mahallemizdeki tüm kadınlarımızın gününü kutlamak istedik" dedi.

Karanfil jesti mahalledeki kadınlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Meşeli Mahallesi'nde 8 Mart dolayısıyla sıcak ve anlamlı görüntüler yaşandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kadınlar Günü, Bülent Yavuz, Etkinlikler, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Meşeli'de Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu
Londra’da yüzlerce kişiden İran protestosu Londra'da yüzlerce kişiden İran protestosu
Daha attığı imza bile kurumamıştı Sidiki Cherif’in değerinde inanılmaz artış Daha attığı imza bile kurumamıştı! Sidiki Cherif'in değerinde inanılmaz artış

20:52
ABD-İsrail’in İran’a saldırılarından sonra Irak’ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
ABD-İsrail'in İran'a saldırılarından sonra Irak'ın petrol üretimi yüzde 60 düştü
20:38
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
Fenerbahçe taraftarından iki yıldız oyuncuya protesto
20:21
Türkiye, KKTC’ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
Türkiye, KKTC'ye 6 adet F-16 konuşlandıracak
19:59
Suudi Arabistan’da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
19:58
İran’ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
İran'ın İsfahan şehrinde radyasyon tesisi vuruldu
19:02
Canlı anlatım: Fenerbahçe’yi şoke eden skor Son dakikalardayız
Canlı anlatım: Fenerbahçe'yi şoke eden skor! Son dakikalardayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 21:53:40. #.0.5#
SON DAKİKA: Meşeli'de Kadınlar Günü Kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.