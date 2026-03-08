Meşeli\'de Kadınlar Günü Kutlaması

Germencik'e bağlı Meşeli Mahallesi Muhtarı Bülent Yavuz, Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mahalledeki kadınları unutmadı.

Meşeli Mahalle Muhtarı Bülent Yavuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında Meşeli Mahallesi'nde yaşayan kadınları ziyaret ederek her birine karanfil takdim etti ve günlerini kutladı. Kadınların toplumdaki emeğine ve değerine dikkat çeken Yavuz, kadınların hayatın her alanında büyük bir fedakarlıkla yer aldığını belirtti. Mahallede yaşayan kadınlarla sohbet eden Muhtar Yavuz, "Kadınlarımız hayatın her alanında emekleriyle, sabırlarıyla ve sevgileriyle toplumun temel direğidir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle mahallemizdeki tüm kadınlarımızın gününü kutlamak istedik" dedi.

Karanfil jesti mahalledeki kadınlar tarafından memnuniyetle karşılanırken, Meşeli Mahallesi'nde 8 Mart dolayısıyla sıcak ve anlamlı görüntüler yaşandı. - AYDIN